 مسائيةDW : بعد المحادثات الأمريكية - الروسية...ما القادم لأوكرانيا؟ | DW الأخبار | DW | 10.01.2022

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DW الأخبار

مسائيةDW : بعد المحادثات الأمريكية - الروسية...ما القادم لأوكرانيا؟

اختتام المحادثات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف بدون اختراق كبير حول الأزمة الأوكرانية، فما الذي تمخض عن هذه المحادثات؟ وكيف ستنعكس نتائجها على التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا؟

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FILE - In this Sept. 23, 2020, file photo, Russian President Vladimir Putin gestures speaks at the Kremlin in Moscow, Russia. In an interview on Russian state television, Putin, ahead of his June 16, 2021, meeting with President Joe Biden, issued a strong, new warning that the prospect of Ukraine joining NATO was unacceptable for Russia. (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

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Ein Huthi-Rebelle untersucht am 05.11.2017 in Sanaa (Jemen) die Einschlagstelle einer Rakete, die von der saudi-arabischen Luftwaffe abgefeuert wurde. Der Angriff erfolgte nachdem tags zuvor von jemenitischer Seite eine ballistische Rakete in Richtung Riad abgefeuert, jedoch von saudi-arabischer Seite abgefangen wurde. Foto: Hani Al-Ansi/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

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الحكومة البريطانية تًصر على عدم تشديد التدابير الوقائية للسيطرة على جائحة كورونا

الحكومة البريطانية تسعى للتعايش مع جائحة كورونا 10.01.2022

تعيد العديد من الولايات الألمانية فتح مدارسها. لكن هذه الخطوة محل نقاش كبير.

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ألمانيا .. شابة سورية تسعى لكشف مصير المعتقلين السوريين 10.01.2022

باشر الروس والأميركيون محادثات حساسة جدا غير معروفة النتائج، تشمل خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا فضلا عن الأمن الأوروبي.

خلافات الأميركيين والروس بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا 10.01.2022

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10.01.2022, Schweiz, Genf: Wendy Sherman, Vizeaußenministerin der USA, und Sergej Rjabkow, Vizeaußenminister von Russland, stehen bei einem bilateralen Treffen zwischen Russland und den USA nebeneinander und sehen sich an. Bei dem Treffen der Vizeaußenminister von Russland und den USA soll es unter anderem um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine aber auch um von Russland geforderter Sicherheitsgarantien der NATO gehen. Foto: Denis Balibouse/KEYSTONE REUTERS POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دون تقدم يذكر.. انتهاء الحوار الأمريكي الروسي حول أوكرانيا 10.01.2022

دون إحراز أي تقدم يذكر، انتهت ثماني ساعات من المحادثات الأمريكية ـ الروسية في جنيف حول الأزمة الأوكرانية. الجانب الأمريكي قال إنه منفتح على مزيد من المحادثات، فيما ذكر المفاوض الروسي أن الوضع ليس ميؤوساً منه.

US Deputy Secretary of State Wendy Sherman, left, and Russian deputy foreign minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland, on Monday, 10 January 2022. (KEYSTONE/REUTERS POOL/Denis Balibouse)

وسط خلافات عميقة ـ انطلاق المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا 10.01.2022

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

STYLELOCATIONUkrainian Ground Force soldiers load into a Ukrainian Mi-8 helicopter for a fast rope exercise, during exercise Rapid Trident 2021 at the Combat Training Center-Yavoriv September 22, 2021 in Yavoriv, Ukraine. Soldiers from 15 nations participate in the combined exercise for urban warfare. (Credit Image: Â© Spc. Preston Hammon/Us Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire

خلافات أمريكية روسية مستعصية قبيل المحادثات بشأن أوكرانيا 09.01.2022

تشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا. ولن تغفل المباحثات موضوعات خلافية أخرى مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح.

(COMBO) This combination of files pictures created on June 7, 2021 shows then Democratic presidential candidate Joe Biden speaking about reopening the country during a speech in Darby, Pennsylvania, on June 17, 2020 and Russian President Vladimir Putin delivering a speech during a meeting with Russian athletes and team members, who will take part in the upcoming 2018 Pyeongchang Winter Olympic Games, at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on January 31, 2018. - Russian President Vladimir Putin said on June 4, 2021 he is hoping to improve deeply damaged ties with the United States when he holds his first summit with US counterpart Joe Biden later this month. The face-to-face meeting in Geneva on June 16 comes amid the biggest crisis in ties between the two countries in years, with tensions high over a litany of issues including hacking allegations, human rights and election meddling. (Photo by Jim WATSON and Grigory DUKOR / various sources / AFP)

بايدن وبوتين يتبادلان التحذيرات بشأن الأزمة الأوكرانية 31.12.2021

حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من "رد حاسم" على أي غزو لأوكرانيا، بينما اعتبر الرئيس الروسي أن فرض عقوبات على بلاده سيكون "خطأ جسيما، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة"، لكنهما عبرا عن بعض التفاؤل في الاتفاق على تخفيف التوتر.