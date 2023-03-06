 مسائيةDW : بعد الانسحاب من اتفاقية الحبوب، كيف ستؤمن مصر وارداتها؟ | مسائية DW | DW | 11.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : بعد الانسحاب من اتفاقية الحبوب، كيف ستؤمن مصر وارداتها؟

بعد انسحاب مصر من الاتفاقية الدولية لتجارة الحبوب، أي فائدة تعود على البلاد في ظل أزمة نقص الحبوب التي سببتها الحرب في أوكرانيا وكيف ستؤمن القاهرة وراداتِها من القمح؟

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