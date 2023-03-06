مسائيةDW : بعد الانسحاب من اتفاقية الحبوب، كيف ستؤمن مصر وارداتها؟

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بعد انسحاب مصر من الاتفاقية الدولية لتجارة الحبوب، أي فائدة تعود على البلاد في ظل أزمة نقص الحبوب التي سببتها الحرب في أوكرانيا وكيف ستؤمن القاهرة وراداتِها من القمح؟
نفى الجيش الأوكراني انسحابه من جبهة باخموت وشدد عزمه على تعزيز قواته هناك. وبعدما قوبلت "مبادرتها" ببرود، جددت الصين دعوتها لإطلاق عملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا،
أكد حزب اليسار الألماني أنه يركز على المبادرات الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار رئيس الحزب إلى ضرورة إجراء مبادرة أوروبية مشتركة لتحفيز روسيا على إنهاء الحرب مقابل تعليق العقوبات المفروضة عليها.
تشهد اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزمات متعددة خاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة، حيث تسببت حرب روسيا على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار بشدة مع اختلال سلاسل التوريد. فكيف وصلت تداعيات الحرب إلى الأسر العربية؟
بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، توقفت المسيرة الأكاديمية لآلاف الطلاب الأجانب الذين تواجدوا في أوكرانيا لسنوات. معظمهم كان يدرس في كليات الطب والهندسة. بعد وصولهم إلى ألمانيا ، ما الذي حل بمستقبلهم الدراسي؟
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