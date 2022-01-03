مسائيةDW: بعد استقالة حمدوك.. ماذا ينتظر السودان؟

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السودان بعد إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه.. تأهب وغموض ومخاوف.. فماذا وراء قرار الاستقالة؟ وما تداعياته؟ وماذا ينتظر السودانيين في الأيام المقبلة؟
تنحى عبدالله حمدوك عن منصبه كرئيس لوزراء السودان بعدما فشل في رهان التوافق والشراكة مع الجيش من أجل قيادة البلاد نحو التحول الديموقراطي، فيما لايزال العنف يحصد مزيدا من الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
أعلن عبد الله حمدوك استقالته من منصبه كرئيس وزراء للسودان بعد فترة كانت حافلة بخلافات حادة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد، ما زاد المشهد السوداني غموضا. فما مغزى توقيت الاستقالة؟ وإلى أين تتجه البلاد الآن؟
غاز مسيل للدموع وانقطاع خدمة الانترنت والاتصال تزامناً مع مظاهرات هي العاشرة التي يشهدها السودان منذ عودة عبدالله حمدوك إلى السلطة والتوقيع على اتفاق "استكمال المسار الديمقراطي".
أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منصبه على رأس الحكومة، بموجب "اتفاق سياسي" وقعه مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ما هي أهم محطات مسيرة الرجل وملامح شخصيته؟
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