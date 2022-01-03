 مسائيةDW: بعد استقالة حمدوك.. ماذا ينتظر السودان؟ | مسائية DW | DW | 03.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: بعد استقالة حمدوك.. ماذا ينتظر السودان؟

السودان بعد إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه.. تأهب وغموض ومخاوف.. فماذا وراء قرار الاستقالة؟ وما تداعياته؟ وماذا ينتظر السودانيين في الأيام المقبلة؟

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