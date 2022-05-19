 مسائيةDW : بايدن يدعو للتحرك ضد لوبي السلاح.. هل يستجيب الأمريكيون؟ | مسائية DW | DW | 26.05.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : بايدن يدعو للتحرك ضد لوبي السلاح.. هل يستجيب الأمريكيون؟

مذبحة تكساس تنكأ جروح فوضى السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن يدعو إلى تشديد القوانين ذات الصلة، فهل تمهد المذبحة التي راح ضحيتها 21 شخصا إلى ضبط حيازة السلاح في أمريكا؟

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