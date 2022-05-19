مسائيةDW : بايدن يدعو للتحرك ضد لوبي السلاح.. هل يستجيب الأمريكيون؟

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مذبحة تكساس تنكأ جروح فوضى السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن يدعو إلى تشديد القوانين ذات الصلة، فهل تمهد المذبحة التي راح ضحيتها 21 شخصا إلى ضبط حيازة السلاح في أمريكا؟
قتل مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.
عشية تصويت مجلس النواب الأمريكي على النص الاتهامي ضد ترامب، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إن "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر" بالنسبة له، ووصف إجراءات العزل التي قد تستهدفه، بأنها "سخيفة تماماً".
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن وجهتي نظر شديدتي التباين بشأن جائحة فيروس كورونا في ثاني مناظرة لهما، سعيا لإقناع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم قبل الاقتراع المقرر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.
مع وجود كتلة عربية لا يستهان بها في الولايات المتحدة، تثار العديد من التساؤلات حول توجه العرب والمسلمين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. فهل سيصوت "عرب ومسلمو أمريكا" لصالح دونالد ترامب أم جو بايدن؟
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