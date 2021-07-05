 مسائيةDW : انهيار قياسي جديد للعملة التركية.. هل يطيح بشعبية أردوغان؟ | مسائية DW | DW | 19.11.2021

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مسائية DW

مسائيةDW : انهيار قياسي جديد للعملة التركية.. هل يطيح بشعبية أردوغان؟

في ظل استمرار انهيار الليرة التركية، أصوات معارضة تتحدى أردوغان وتدعو إلى الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة.. ما أصداء هذه الدعوة في المشهد التركي؟ وما تداعيات التدهور المستمر للعملة اقتصاديا وسياسيا؟

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