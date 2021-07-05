مسائيةDW : انهيار قياسي جديد للعملة التركية.. هل يطيح بشعبية أردوغان؟

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في ظل استمرار انهيار الليرة التركية، أصوات معارضة تتحدى أردوغان وتدعو إلى الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة.. ما أصداء هذه الدعوة في المشهد التركي؟ وما تداعيات التدهور المستمر للعملة اقتصاديا وسياسيا؟
يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان. الخطر يداهم حتى اللاجئين في تركيا أيضا، ولاجئون أتراك في اليونان يخشون من استخدامهم كورقة.
في تطور ستكون له تبعات على ملفات شائكة، ذكر مسؤولان تركيان أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سيزور أنقرة قريبا ليلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة "العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات".
تؤشر "أزمة السفراء" وإن هدأت، على تفاقم الهوة بين أنقرة وشركائها الغربيين في لعبة لي ذراع ليس من الواضح بعد كيف سيكون مآلها. أردوغان سوًق انتهاء الأزمة كانتصار قومي ضد الغرب في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية خانقة.
بعد إعلان تركيا السفير الألماني ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم، انتقد حزب البديل اليميني سياسة برلين تجاه أردوغان، فيما دعا القيادي في حزب الخضر جيم أوزدمير إلى مواصلة الحملة من أجل إطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا.
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