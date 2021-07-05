مسائيةDW : انهيار قياسي جديد للعملة التركية.. هل يطيح بشعبية أردوغان؟

ماذا تخفي "أزمة السفراء" بين الغرب وتركيا أردوغان؟

تؤشر "أزمة السفراء" وإن هدأت، على تفاقم الهوة بين أنقرة وشركائها الغربيين في لعبة لي ذراع ليس من الواضح بعد كيف سيكون مآلها. أردوغان سوًق انتهاء الأزمة كانتصار قومي ضد الغرب في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية خانقة.