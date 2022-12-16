مسائيةDW : اليوم العالمي للمرأة...الإيرانيات في مواجهة السلطة!

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في اليوم العالمي للمرأة احتفالات عالمية بينما تواصل المرأة الإيرانية احتجاجاتها ضد السلطة التي تحكم قبضتها على الحياة العامة. إلى أين وصل "نضال" الإيرانيات في مواجهة قبضة النظام الحديدية؟
خرجت مسيرات حاشدة في جل الدول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد عام من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، واندلاع احتجاجات حاشدة تتعلق بحقوق المرأة في إيران، وإلغاء حكم تاريخي خاص بالإجهاض في الولايات المتحدة.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 39 متظاهرا شاركوا في احتجاجات على تشريعات تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية. وخرج آلاف الإسرائيليين مجددا في تظاهرات للاحتجاج على الإجراءات التي من شأنها الحد من سلطة القضاء.
أحيا المستشار أولاف شولتس ذكرى آلاف الضحايا الذين سقطوا في الأرجنتين إبان حكم الديكتاتورية العسكرية بين 1976 و1983. وشبه شولتس طريقة تعامل هذه الديكتاتورية مع الضحايا بتعامل النظام الإيراني مع المتظاهرين المناوئين له.
رغم القمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النشطاء وفرض حصار عليهم ومنعهم اتصالهم بالعالم الخارجي عبر الإنترنت، نجح بعضم في تهريب أطباق استقبال الإنترنت الفضائي الذي تقدمه شركة ستارلينك. فكيف حدث ذلك؟
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