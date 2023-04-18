مسائيةDW: الوعود الانتخابية لأردوغان والمعارضة.. كيف يراها الأتراك؟

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في تركيا.. احتدام المنافسة في المعركة الانتخابية بين رجب طيب إردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار.. بأي عين ينظر الناخبون الأتراك إلى الوعود الانتخابية لأردوغان ومنافسيه؟
مع دخول الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يومه السادس، تتراجع الآمال في العثور على ناجين. بيد أنّ فرق الإنقاذ، وفي سباق مع الزمن، تواصل عملها، فيما أعلن فيه الجيش النمساوي استئناف عملياته بعد توقف بسبب "مخاوف أمنية".
بعد كارثة الزلزال المدمر تشهد تركيا جدلا حادا حول الانتخابات العامة وفيما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد، أم أن أردوغان سيؤجلها؟ المعارضة تريد الالتزام بالموعد المحدد، لكن هل هذا ممكن؟
عشرات الآلاف من الضحايا، مدن وقرى دمرها زلزال تركيا وسوريا في منطقة على حافة تقاطعات جيوسياسية بالغة التوتر، تستدعي من صناع القرار القفز على الحسابات الجيوسياسية الضيقة لضمان إيصال المساعدات، وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
يستغل الرئيس التركي رجب أردوغان التصعيد بين إسرائيل وحماس لتقديم نفسه كزعيم للمسلمين ولتحقيق أهداف سياسية داخلية. لكن رغم هجوم أردوغان المتكرر على إسرائيل، فإن بلاده تبذل جهدا كبيرا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.
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