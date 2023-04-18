 مسائيةDW: الوعود الانتخابية لأردوغان والمعارضة.. كيف يراها الأتراك؟ | مسائية DW | DW | 24.04.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: الوعود الانتخابية لأردوغان والمعارضة.. كيف يراها الأتراك؟

في تركيا.. احتدام المنافسة في المعركة الانتخابية بين رجب طيب إردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار.. بأي عين ينظر الناخبون الأتراك إلى الوعود الانتخابية لأردوغان ومنافسيه؟

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