 مسائيةDW : النزاع في اليمن.. محادثات يمنية يمنية قريبا في الرياض؟ | مسائية DW | DW | 15.03.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : النزاع في اليمن.. محادثات يمنية يمنية قريبا في الرياض؟

وفي الجزء الثاني.. أنباء عن جهود دبلوماسية يبذلها مجلس التعاون الخليجي لإطلاق محادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية تستضيفها الرياض.. ماذا وراء هذه الخطوة الخليجية؟ وما فرص نجاحها

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