مسائيةDW : النزاع في اليمن.. محادثات يمنية يمنية قريبا في الرياض؟

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وفي الجزء الثاني.. أنباء عن جهود دبلوماسية يبذلها مجلس التعاون الخليجي لإطلاق محادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية تستضيفها الرياض.. ماذا وراء هذه الخطوة الخليجية؟ وما فرص نجاحها
في أول اجتماع له منذ إعلان المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبين قطر، ندد مجلس تعاون دول الخليج بجماعة "حزب الله" اللبنانية وطالب بمنعها من تنفيذ هجمات، فيما اتخذ جملة من القرارات.
ترفض الحكومة الألمانية طلب أوكرانيا تزويدها بالأسلحة، بحجة أن ألمانيا لا ترسل من حيث المبدأ السلاح إلى مناطق النزاع. DW تتقصى الحقائق وتكشف أن الأمر ليس صحيحا تماما.
فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء شبكة دولية "تموّل" الحوثيين الذين يقاتلون منذ ثماني سنوات القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في إجراء يأتي بعد هجمات للمتمردين اليمنيين استهدفت السعودية والإمارات.
مواقف خليجية من الغزو الروسي لأوكرانيا صدمت الحلفاء الغربيين. أوضحها موقف الإمارات في مجلس الأمن إذ امتنعت مرتين عن التصويت وكذلك موقف السعودية من أزمة النفط وسط حياد باقي دول الخليج العربية. فما السر وراء تلك المواقف؟
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