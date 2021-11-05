مسائيةDW : النزاع في اليمن.. محادثات يمنية يمنية قريبا في الرياض؟

ختام قمة مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد على تجنب النزاعات الإقليمية

في أول اجتماع له منذ إعلان المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبين قطر، ندد مجلس تعاون دول الخليج بجماعة "حزب الله" اللبنانية وطالب بمنعها من تنفيذ هجمات، فيما اتخذ جملة من القرارات.