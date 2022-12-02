 مسائيةDW : الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.. ماذا ينتظر مصر والسودان؟ | مسائية DW | DW | 23.06.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.. ماذا ينتظر مصر والسودان؟

إثيوبيا تعلن عن اقتراب موعد إطلاق المرحلة الرابعة لملء سد النهضة وسط مخاوف وترقب في الأوساط المصرية والسودانية.. فما الذي يعنيه الملء الرابع للسد الإثيوبي؟ وكيف تتعامل معه القاهرة والخرطوم؟

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أعلنت إثيوبيا إنها تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة لتعبئة سد النهضة مؤكدة أن هذه المرحلة مثل سابقاتها لن تضر الدول المطلة على النيل. يأتي ذلك رغم استمرار معارضة مصر ومطالبتها التوقف عن ملء خزان السد بانتظار اتفاقية ثلاثية.

16.06.2023, Sudan, Khartum: Menschen bereiten in einem Viertel von Khartum Essen zu. Im Sudan soll von diesem Sonntag an eine 72-stündige Waffenpause zwischen der sudanesischen Armee und der rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) gelten. Das teilten Saudi-Arabien und die USA, die in dem Konflikt vermitteln, in der Nacht zum Sonntag mit. Die Waffenruhe soll am Morgen Ortszeit in Kraft treten. Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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ساد الهدوء في الخرطوم بعد دخول هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.

BENISHANGUL-GUMUZ, ETHIOPIA - FEBRUARY 19: A view of Grand Ethiopian Renaissance Dam, a massive hydropower plant on the River Nile that neighbors Sudan and Egypt, as the dam started to produce electricity generation in Benishangul-Gumuz, Ethiopia on February 19, 2022. Ethiopia built the dam on the Nile River in Guba, Benishangul Gumuz Region. The construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam has caused a row between Ethiopia and Egypt and Sudan. Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

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19/04/2023 People gather at the station to flee from Khartoum during clashes between the paramilitary Rapid Support Forces and the army in Khartoum, Sudan April 19, 2023. REUTERS/El-Tayeb Siddig

رحلة "طويلة وخطيرة".. سودانيون يفرون بشق الأنفس من الخرطوم إلى مصر 25.04.2023

إثر هدنة نسبية، بدأ سكان الخرطوم من سودانيين وأجانب يفرّون لأمكنة أكثر أمانا، وتتوجه عائلات سودانية إلى مصر فرارا من القتال. بعضهم يحكي قصة فراره المحفوفة بالمخاطر. يشعرون في مصر بالارتياح لكنهم قلقين على من تركوهم.