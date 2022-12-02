مسائيةDW : الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.. ماذا ينتظر مصر والسودان؟

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إثيوبيا تعلن عن اقتراب موعد إطلاق المرحلة الرابعة لملء سد النهضة وسط مخاوف وترقب في الأوساط المصرية والسودانية.. فما الذي يعنيه الملء الرابع للسد الإثيوبي؟ وكيف تتعامل معه القاهرة والخرطوم؟
أعلنت إثيوبيا إنها تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة لتعبئة سد النهضة مؤكدة أن هذه المرحلة مثل سابقاتها لن تضر الدول المطلة على النيل. يأتي ذلك رغم استمرار معارضة مصر ومطالبتها التوقف عن ملء خزان السد بانتظار اتفاقية ثلاثية.
ساد الهدوء في الخرطوم بعد دخول هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.
مع اكتمال 90 بالمئة من سد النهضة الإثيوبي تحول الموقف السوداني من منتقد إلى داعم للمشروع فيما مازالت مصر تنتقد البناء. ورغم ذلك يستبعد الباحثون أن يكون السد نذير صراع إذ يرجحون أن يجر فوائد لدولتي المصب والمنطقة بأسرها.
إثر هدنة نسبية، بدأ سكان الخرطوم من سودانيين وأجانب يفرّون لأمكنة أكثر أمانا، وتتوجه عائلات سودانية إلى مصر فرارا من القتال. بعضهم يحكي قصة فراره المحفوفة بالمخاطر. يشعرون في مصر بالارتياح لكنهم قلقين على من تركوهم.
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