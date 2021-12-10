مسائيةDW : المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس في أول جولة خارجية له

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المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس يستهل جولته الخارجية الأولى بزيارة إلى باريس وبروكسل.. وفي صلب المحادثات التصعيد الراهن بين روسيا وأوكرانيا.. فما نتائج محادثاته مع ماكرون وقادة الاتحاد الأوروبي؟
يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد بولندا، حيث من المقرر أن يستقبله رئيس وزراءها بمراسم عسكرية. يأتي ذلك وسط تفاقم الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى أزمة اللاجئين.
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" بمساعي التهدئة في الأزمة الأوكرانية، وقال إن الأمر يتعلق بمشروع اقتصادي خاص ولا علاقة له بالسياسة.
في أول زيارة رسمية يقوم بها عقب تنصيبه، أكد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس على الرغبة في التعاون مع فرنسا، وهو الأمر الذي تجاوب معه الرئيس الفرنسي ماكرون بالتأكيد على وجود "تطابق متين في وجهات النظر" بينهما.
في أول قمة يشارك فيها المستشار الألماني الجديد شولتس، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توجيه رسالة "رادعة" لروسيا وتحذيرها من "عواقب وخيمة وثمن غال" في حال أقدمت على غزو أوكرانيا. كما حلف الناتو وقوفه بجانب أوكرانيا.
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