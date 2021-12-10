مسائيةDW : المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس في أول جولة خارجية له

شولتس في أول زيارة خارجية: سنتعاون مع فرنسا من أجل أوروبا قوية

في أول زيارة رسمية يقوم بها عقب تنصيبه، أكد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس على الرغبة في التعاون مع فرنسا، وهو الأمر الذي تجاوب معه الرئيس الفرنسي ماكرون بالتأكيد على وجود "تطابق متين في وجهات النظر" بينهما.