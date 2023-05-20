مسائيةDW : المتجددة؟ الطاقات نحو متسارعا تحولا العالم يشهد هل

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وكالة الطاقة الدولية تكشف عن تجاوز حجم الاستثمارات في الطاقات المتجددة المبالغ فوري.. ماذا يعني هذا التطور اقتصاديا وسياسيا؟المستثمرة في قطاع الوقود الأح
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية في مقابلة مع DW إن زيادة حقول النفط وآبار الغاز ومناجم الفحم تشير إلى أن العالم ليس جادا حيال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ.
تفيد الأبحاث حتى الآن أن موجات الحر والفيضانات والأعاصير المدارية ستزداد عنفًا إذا فشل العالم في التحول إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. فأين تقف البشرية من هذا الهدف حاليا؟
في ظل احتياطات الغاز والنفط الكبيرة في الجزائر، يدور الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا. بيد أن خبراء يؤكدون على أهمية التوقيت وإيجاد رؤية أشمل لتعزيز التعاون بين أوروبا وشمال أفريقيا.
تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.
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