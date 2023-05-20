مسائيةDW : المتجددة؟ الطاقات نحو متسارعا تحولا العالم يشهد هل

هل يمكن أن تساهم الجزائر في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي؟

في ظل احتياطات الغاز والنفط الكبيرة في الجزائر، يدور الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا. بيد أن خبراء يؤكدون على أهمية التوقيت وإيجاد رؤية أشمل لتعزيز التعاون بين أوروبا وشمال أفريقيا.