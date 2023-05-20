 مسائيةDW : المتجددة؟ الطاقات نحو متسارعا تحولا العالم يشهد هل | مسائية DW | DW | 27.05.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : المتجددة؟ الطاقات نحو متسارعا تحولا العالم يشهد هل

وكالة الطاقة الدولية تكشف عن تجاوز حجم الاستثمارات في الطاقات المتجددة المبالغ فوري.. ماذا يعني هذا التطور اقتصاديا وسياسيا؟المستثمرة في قطاع الوقود الأح

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