 مسائيةDW : العراق بعد ″هجوم أربيل″.. تحقيقات وتنديد وتحذيرات | مسائية DW | DW | 14.03.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : العراق بعد "هجوم أربيل".. تحقيقات وتنديد وتحذيرات

في الجزء الثاني من المسائية.. وبعد هجوم صاروخي تبنته إيران على مواقع في أربيل.. بغداد تحتج وتطالب باحترام سيادة العراق.. ماذا وراء الهجوم الإيراني؟ وما تداعياته سياسيا وأمنيا على المشهد العراقي؟

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ERBIL, IRAQ - FEBRUARY 15: Security forces take measures after two rockets landed inside the Erbil International Airport, which has a military base for US-led international coalition forces, the Counter-Terrorism Service in Erbil, Iraq on February 15, 2021. Yunus Keles / Anadolu Agency

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31.12.2019 ***U.S. Army AH-64 Apache helicopters from 1st Battalion, 227th Aviation Regiment, 34th Combat Aviation Brigade, launch flares as they conduct overflights of the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq December 31, 2019. U.S. Army/Spc. Khalil Jenkins/CJTF-OIR Public Affairs/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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