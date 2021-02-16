مسائيةDW : العراق بعد "هجوم أربيل".. تحقيقات وتنديد وتحذيرات

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في الجزء الثاني من المسائية.. وبعد هجوم صاروخي تبنته إيران على مواقع في أربيل.. بغداد تحتج وتطالب باحترام سيادة العراق.. ماذا وراء الهجوم الإيراني؟ وما تداعياته سياسيا وأمنيا على المشهد العراقي؟
طهران تعلن أنها حذرت بغداد من استخدام أراضيها من أطراف أخرى لشن هجمات ضد إيران، بعد استهداف الحرس الثوري مدينة أربيل بصواريخ باليستية. تطور يأتي على ضوء توقف محادثات النووي الإيراني بعد طلب روسي.
استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن هجوم بالصواريخ الباليستية على أربيل، تبناه الحرس الثوري الإيراني. كما نددت الولايات المتحدة بالهجوم مؤكدة دعم شركائها في بغداد وأربيل.
أعلن مسؤولون أكراد عن سقوط 12 صاروخاً باليستياً على أربيل عاصمة إقليم كردستان دون وقوع إصابات، فيما نقل التلفزيون العراقي الرسمي عن قوة مكافحة الإرهاب أن الصواريخ أطلقت من خارج العراق.
استهدف هجوم بصاروخين فجر الأحد المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ السفارة الأمريكية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحةً أن أحد الصاروخين تمّ إسقاطه عبر منظومة سيرام الدفاعية.
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