مسائيةDW : العراق بعد "هجوم أربيل".. تحقيقات وتنديد وتحذيرات

هجوم صاروخي يستهدف "المنطقة الخضراء" في بغداد

استهدف هجوم بصاروخين فجر الأحد المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ السفارة الأمريكية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحةً أن أحد الصاروخين تمّ إسقاطه عبر منظومة سيرام الدفاعية.