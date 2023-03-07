 مسائيةDW : الصين "تحاكي" حصار وتطويق تايوان...شرارة للحرب؟ | مسائية DW | DW | 10.04.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : الصين "تحاكي" حصار وتطويق تايوان...شرارة للحرب؟

الصين تعلن إتمام تدريبات على تطويق تايوان وتعتبرها تحذيرا لمن أسمتهم بالانفصاليين وواشنطن ترسل مدمرة إلى بحر الصين الجنوبي، فهل اكتملت عناصر المواجهة بين القوتين العظميين؟

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