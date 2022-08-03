 مسائيةDW : الصدر يدعو لانتخابات مبكرة.. ما آفاق الأزمة في العراق؟ | مسائية DW | DW | 04.08.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : الصدر يدعو لانتخابات مبكرة.. ما آفاق الأزمة في العراق؟

أنصار التيار الصدري يواصلون اعتصامهم داخل البرلمان العراقي لليوم السادس على التوالي، والصدر يطالب بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. فإلى أين تتجه الأزمة في العراق؟

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