مسائيةDW : الصدر يدعو لانتخابات مبكرة.. ما آفاق الأزمة في العراق؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أنصار التيار الصدري يواصلون اعتصامهم داخل البرلمان العراقي لليوم السادس على التوالي، والصدر يطالب بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. فإلى أين تتجه الأزمة في العراق؟
دعا التيار الصدري إلى "إخلاء" مبنى البرلمان العراقي، ونقل اعتصام مناصريه، الذين يتواجدون داخله منذ أربعة أيام، إلى باحاته الخارجية، فيما تتوالى الدعوات إلى الحوار من أجل حل الأزمة.
في خطاب متلفز، قال رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر أن "لافائدة ترتجى من الحوار" داعيا لحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة. كما أكد الصدر على أن الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية. خطاب الصدر قوبل بردود فعل متباينة.
بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق دولي من الأحداث التي أوقعت 125 جريحًا.
دعوة للتظاهر ، احتلال البرلمان العراقي من قبل انصار التيار الصدري، ثم طلب مقتدى الصدر في خطاب حلّ البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، على اعتبار أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" من خصومه. ماذا يريد الصدر؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول