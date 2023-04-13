مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟

السودان- تواصل القتال وطرفا النزاع يتهمان بعضهما بخرق الهدنة

تستمر المعارك في السودان، خصوصًا في العاصمة الخرطوم، بعد فشل هدنة اتفق عليها طرفا النزاع برعاية أمريكية. واتهم كل من الطرفين الآخر بخرق الهدنة، وسط ظروف مأساوية يعيشها السكان. وبرلين توقف عملية إجلاء رعاياها من السودان.