 مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟ | مسائية DW | DW | 20.04.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟

استمرار القتال في الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار والوضع الإنساني يزداد تفاقما، فهل يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، ومن يضمن سمة المدنيين في ظل القتال المحتدم؟

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