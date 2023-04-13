مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟

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استمرار القتال في الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار والوضع الإنساني يزداد تفاقما، فهل يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، ومن يضمن سمة المدنيين في ظل القتال المحتدم؟
تستمر المعارك في السودان، خصوصًا في العاصمة الخرطوم، بعد فشل هدنة اتفق عليها طرفا النزاع برعاية أمريكية. واتهم كل من الطرفين الآخر بخرق الهدنة، وسط ظروف مأساوية يعيشها السكان. وبرلين توقف عملية إجلاء رعاياها من السودان.
على وقع الاشتباكات العنيفة في السودان انقطع بث التلفزيون الرسمي دون اتضاح السبب. دبلوماسياً اتصل وزير الخارجية السعودية بالبرهان وحميدتي، فيما يتوجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الخرطوم "على الفور".
يشهد السودان نزاعاً مسلحاً بين أكبر قوتين عسكريتين تحاول كل منهما فرض سيطرتها، ولكل منهما مبرراتها وداعميها، وسط حيرة و"حياد" القوى المدنية. فهل تخرج الأمور عن السيطرة ويدخل السودان في حرب أهلية طويلة؟
واصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاشتباكات رغم بدء الهدنة التي ضغطت الولايات المتحدة على الطرفين لإقرارها، وسط مخاوف من كارثة في القطاع الصحي، فيما هاجم مقاتلون عمال إغاثة ومستشفيات ودبلوماسيين.
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