 مسائيةDW  : الحرب في أوكرانيا...″حلقة مفرغة″ لا نهاية لها؟ | مسائية DW | DW | 23.03.2022

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مسائية DW

مسائيةDW  : الحرب في أوكرانيا..."حلقة مفرغة" لا نهاية لها؟

أوكرانيا تناشد الغرب بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية، والناتو يرفض إقامة منطقة حظر طيران في سمائها، والحملة الروسية متوقفة في معظم الجبهات، فهل دخل الغزو الروسي لأوكرانيا مرحلة الركود؟

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