مسائيةDW  : الحرب في أوكرانيا..."حلقة مفرغة" لا نهاية لها؟

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أوكرانيا تناشد الغرب بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية، والناتو يرفض إقامة منطقة حظر طيران في سمائها، والحملة الروسية متوقفة في معظم الجبهات، فهل دخل الغزو الروسي لأوكرانيا مرحلة الركود؟
يعتقد خبراء ومحللون أن خسائر بوتين العسكرية والاقتصادية قد تدفع مشهد الصراع للوصول إلى واحد من خمس سيناريوهات أخطرها سيناريو انفتاح الشهية الروسية في أوروبا بما يدفع نحو حرب عالمية ثالثة.
دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي الكونغرس الأمريكي إلى المساعدة في حماية مجال بلاده الجوي عبر فرض حظر طيران وإرسال طائرات مقاتلة، مشبهاً الغزو الروسي بهجمات بيرل هاربور و11 سبتمبر، ومناشداً بايدن أن يكون "زعيم السلام".
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
استبعد المستشار الألماني شولتس تدخل الناتو عسكريا في الحرب الأوكرانية، وكذلك إقامة منطقة حظر جوي تجنبا لـ"مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا". وكييف تطالب برلين بموقف جديد من الحرب والإعلان عن "تدابير مساعدة محددة للغاية".
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