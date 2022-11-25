مسائيةDW : الحرب الروسية على أوكرانيا.. هل اقتربت مرحلة المفاوضات؟مسائية DW

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتهم الولايات المتحدة وحلف الناتو بلعب دور مباشر وخطير في أوكرانيا ويؤكد في الوقت ذاته انفتاح بلاده على المحادثات.. كيف تلقف الغرب تصريحات لافروف؟
بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في العاصمة الرومانية مناقشة مواضيع عديدة أبرزها مناقشة طلب كييف الانضمام إلى الحلف إلى جانب تكثيف المساعدات لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي.
مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب وطول أمد الحرب الروسية في أوكرانيا، ازداد الحديث عن دور حلف الناتو. التقرير التالي يسلط الضوء على توقيت تأسيس الحلف وأعضائه، قديما وحديثا، والهدف من وجوده.
بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون "كل الإمكانيات القانونية" التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن الدمار في أوكرانيا. فيما اتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الحرب.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول