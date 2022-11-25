مسائيةDW : الحرب الروسية على أوكرانيا.. هل اقتربت مرحلة المفاوضات؟مسائية DW

"صاروخ بولندا" ـ هل يُفاقم الهُوًة بين الغرب وأوكرانيا؟

بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.