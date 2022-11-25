 مسائيةDW : الحرب الروسية على أوكرانيا.. هل اقتربت مرحلة المفاوضات؟مسائية DW | مسائية DW | DW | 01.12.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : الحرب الروسية على أوكرانيا.. هل اقتربت مرحلة المفاوضات؟مسائية DW

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتهم الولايات المتحدة وحلف الناتو بلعب دور مباشر وخطير في أوكرانيا ويؤكد في الوقت ذاته انفتاح بلاده على المحادثات.. كيف تلقف الغرب تصريحات لافروف؟

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