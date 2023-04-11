مسائيةDW : الجيش يحذر من "منعطف تاريخي وخطير".. ماذا يحدث في السودان؟

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في الجزء الثاني.. الجيش السوداني يحذر مما أسماه بمنعطف خطير يمر به السودان ويتحدث عن انتشار واسع لقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى بدون موافقة قيادة الجيش.. فما خلفيات هذه الخطوة؟ وما مآلاتاها؟
حذر الجيش السوداني من تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة وبعض المدن، مؤكداً أنها تشكل "تجاوزاً واضحاً للقانون"، فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.
في ظل تأجيل اتفاق الانتقال السياسي، أكد قائد الجيش السوداني التزامه بعملية سياسية تفضي لانتخابات رغم الخلافات بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش. فيما خرجت أكبر مظاهرات ضخمة لإحياء للذكرى الرابعة لاعتصام 2019.
بدأ قادة عسكريون وسياسيون مدنيون محادثات لمناقشة اقتراح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحت سيطرة الجيش، في الوقت الذي يحاولون فيه وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات.
عقب تأجيل اتفاق الانتقال السياسي مرة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد التوتر في السودان، داعية إلى تكثيف الجهود لـ"إعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح" نحو حكومة مدنية. وحثت السلطات على احترام حق الناس في التجمع.
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