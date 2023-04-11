مسائيةDW : الجيش يحذر من "منعطف تاريخي وخطير".. ماذا يحدث في السودان؟

تحذير من تصاعد التوتر في السودان بعد تأجيل الانتقال السياسي

عقب تأجيل اتفاق الانتقال السياسي مرة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد التوتر في السودان، داعية إلى تكثيف الجهود لـ"إعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح" نحو حكومة مدنية. وحثت السلطات على احترام حق الناس في التجمع.