 مسائيةDW : الجيش يحذر من "منعطف تاريخي وخطير".. ماذا يحدث في السودان؟ | مسائية DW | DW | 13.04.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : الجيش يحذر من "منعطف تاريخي وخطير".. ماذا يحدث في السودان؟

في الجزء الثاني.. الجيش السوداني يحذر مما أسماه بمنعطف خطير يمر به السودان ويتحدث عن انتشار واسع لقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى بدون موافقة قيادة الجيش.. فما خلفيات هذه الخطوة؟ وما مآلاتاها؟

المزيد من المركز الإعلامي

Sudan's Army chief Abdel Fattah al-Burhan (C) and paramilitary commander Mohamed Hamdan Dagalo (2nd L) lift documents alongside civilian leaders following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in the capital Khartoum on December 5, 2022. - The past year has seen near-weekly protests and a crackdown that pro-democracy medics say has killed at least 121, a spiralling economic crisis exacerbated by donors slashing funding, and a resurgence of ethnic violence in several remote regions. Divisions among civilian groups have deepened since the coup, with some urging a deal with the military while others insist on no partnership, no negotiation. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

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Fighters from the Sudanese Rapid Support Forces sit on an armed vehicle in the city of Nyala, in south Darfur, on May 3, 2015, as they display weapons and vehicles they say they captured from Dafuri rebels and fighters from The Justice and Equality Movement (JEM), lead by opposition leader Jibril Ibrahim, the previous week. Darfur's insurgency was launched in 2003, with the rebels complaining of economic and political marginalisation by the Arab-dominated government in Khartoum. Bashir unleashed a brutal counter-offensive using Arab militia and the military. The United Nations says the conflict has killed 300,000 and forced 2.5 million from their homes. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Shazly

الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع في الخرطوم 13.04.2023

حذر الجيش السوداني من تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة وبعض المدن، مؤكداً أنها تشكل "تجاوزاً واضحاً للقانون"، فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.

Sudan's Army chief Abdel Fattah al-Burhan speaks following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in the capital Khartoum on December 5, 2022. - The past year has seen near-weekly protests and a crackdown that pro-democracy medics say has killed at least 121, a spiralling economic crisis exacerbated by donors slashing funding, and a resurgence of ethnic violence in several remote regions. Divisions among civilian groups have deepened since the coup, with some urging a deal with the military while others insist on no partnership, no negotiation. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

تأجيل اتفاق الانتقال السياسي بالسودان.. ومتظاهرون يحتجون 06.04.2023

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KHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 22: Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Gen. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and Deputy Chairman of the Sovereignty Council, Mohamed Hamdan Dagalo attend a military graduation ceremony of special forces, in Khartoum, Sudan on September 22, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

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Sudan's Army chief Abdel Fattah al-Burhan (C) and paramilitary commander Mohamed Hamdan Dagalo (2nd L) lift documents alongside civilian leaders following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in the capital Khartoum on December 5, 2022. - The past year has seen near-weekly protests and a crackdown that pro-democracy medics say has killed at least 121, a spiralling economic crisis exacerbated by donors slashing funding, and a resurgence of ethnic violence in several remote regions. Divisions among civilian groups have deepened since the coup, with some urging a deal with the military while others insist on no partnership, no negotiation. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

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عقب تأجيل اتفاق الانتقال السياسي مرة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد التوتر في السودان، داعية إلى تكثيف الجهود لـ"إعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح" نحو حكومة مدنية. وحثت السلطات على احترام حق الناس في التجمع.