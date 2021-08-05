 مسائيةDW : التحقيق مع الغنوشي ولعريض.. الخلفيات والتأثيرات | مسائية DW | DW | 19.09.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : التحقيق مع الغنوشي ولعريض.. الخلفيات والتأثيرات

في الجزء الثاني.. شرطة مكافحة الإرهاب في تونس تحقق مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض.. ما خلفيات التحقيق؟ وما خيارات النهضة في الرد؟

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AUSSCHNITT Syrian President Bashar Assad, left, and his wife Asma Assad, listen to explanations as they visit a technology plant Tuesday July, 13, 2010 in Tunis. President Assad is on a two-day visit to Tunisia. (AP Photo/Hassene Dridi) *** Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan announces his new cabinet during a press conference in Ankara, Turkey, Wednesday, July 6, 2011. Erdogan said his new government includes a new minister to oversee Turkey's European Union membership bid. Erdogan named Egemen Bagis, the country's chief EU negotiator, as the minister for EU affairs. Ahmet Davutoglu remains the Foreign Minister.(AP Photo/Burhan Ozbilici)

هل ترتب مخابرات تركيا وسوريا للقاء بين أردوغان والأسد؟ 17.09.2022

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29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

مثول الغنوشي والعريض للتحقيق في قضية تسفير مقاتلين إلى سوريا 19.09.2022

تجمع متظاهرون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة تونس، احتجاجا على استجواب زعيم النهضة راشد الغنوشي ونائبه، في القضية المعروفة بـ "تسفير جهاديين لسوريا". قيادي في النهضة قال إن السلطات منعت محامين من مرافقتهما إلى التحقيق.

Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

تونس ـ استدعاء الغنوشي للتحقيق في قضية "إرسال جهاديين إلى سوريا" 18.09.2022

قال مصدر من حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس إن زعيم الحركة راشد الغنوشي سيمثل للتحقيق بشأن القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا. الحركة تتهم الرئيس قيس سعيّد بتلفيق "قضايا كيدية" ضد المعارضة.

29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

تونس.. زعيم النهضة الغنوشي يعود إلى منزله بعد تحقيق طويل معه 19.07.2022

أبقى قاض تونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي طليقا اليوم بعد التحقيق معه بشبهة تتعلق بغسل الأموال و"الإرهاب". ويقول الغنوشي وحزبه إن التحقيقات لها دوافع سياسية. وتأتي المحاكمة قبل أسبوع من استفتاء على دستور جديد للبلاد.

Rached Ghannouchi, head of the Ennahda movement (L) and Prime Minister Hamadi Jebali listen during a round of consultations with other political parties at the Carthage Palace in Tunis, February 15, 2013. REUTERS/Anis Mili (TUNISIA - Tags: POLITICS)

زلزال سياسي في تونس بعد تجميد أرصدة عشر شخصيات منها الغنوشي 06.07.2022

أذن القضاء التونسي بتجميد الحسابات المالية لعشرة شخصيات منها راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وأفراد من عائلته ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق بالنهضة أيضا، في مؤشر على تصعيد في الأزمة السياسية في البلاد.