مسائيةDW : التحقيق مع الغنوشي ولعريض.. الخلفيات والتأثيرات

مثول الغنوشي والعريض للتحقيق في قضية تسفير مقاتلين إلى سوريا

تجمع متظاهرون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة تونس، احتجاجا على استجواب زعيم النهضة راشد الغنوشي ونائبه، في القضية المعروفة بـ "تسفير جهاديين لسوريا". قيادي في النهضة قال إن السلطات منعت محامين من مرافقتهما إلى التحقيق.