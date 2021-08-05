مسائيةDW : التحقيق مع الغنوشي ولعريض.. الخلفيات والتأثيرات

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في الجزء الثاني.. شرطة مكافحة الإرهاب في تونس تحقق مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض.. ما خلفيات التحقيق؟ وما خيارات النهضة في الرد؟
تجمع متظاهرون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة تونس، احتجاجا على استجواب زعيم النهضة راشد الغنوشي ونائبه، في القضية المعروفة بـ "تسفير جهاديين لسوريا". قيادي في النهضة قال إن السلطات منعت محامين من مرافقتهما إلى التحقيق.
قال مصدر من حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس إن زعيم الحركة راشد الغنوشي سيمثل للتحقيق بشأن القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا. الحركة تتهم الرئيس قيس سعيّد بتلفيق "قضايا كيدية" ضد المعارضة.
أبقى قاض تونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي طليقا اليوم بعد التحقيق معه بشبهة تتعلق بغسل الأموال و"الإرهاب". ويقول الغنوشي وحزبه إن التحقيقات لها دوافع سياسية. وتأتي المحاكمة قبل أسبوع من استفتاء على دستور جديد للبلاد.
أذن القضاء التونسي بتجميد الحسابات المالية لعشرة شخصيات منها راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وأفراد من عائلته ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق بالنهضة أيضا، في مؤشر على تصعيد في الأزمة السياسية في البلاد.
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