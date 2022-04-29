مسائية DW

مسائيةDW : الانتخابات اللبنانية تنطلق مع اقتراع المغتربين.. هل التغيير ممكن؟

الانتخابات النيابية اللبنانية تنطلق مع إدلاء المغتربين بأصواتهم في اقتراع هو الأول بعد انتفاضة اللبنانيين عام 2019 ووسط تعقيدات اقتصادية وسياسية .. فأي جديد في انتخابات هذا العام؟ وما فرص التغيير؟