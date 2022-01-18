مسائيةDW  : الاستهداف الحوثي لأبو ظبي.. مرحلة جديدة في النزاع اليمني؟

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التحالف العسكري بقيادة السعودية يشنّ غارات جوية على صنعاء غداة تبنّي الحوثيين اعتداءً استهدف قلب العاصمة الإماراتية الاثنين. فهل ينذر هذا التصعيد بفصل جديد في الحرب اليمنية المستعرة منذ سبع سنوات؟
أطلق التحالف بقيادة السعودية ما أسماها "عملية ردع شاملة" على مواقع بالعاصمة اليمنية صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين. وتقول مصادر إنها أسفرت عن قتلى ومصابين. يأتي الهجوم غداة استهداف الجماعة العمق الإماراتي.
يعتبر احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية تحولا نوعيا غير مسبوق بتداعيات إقليمية غير محسوبة العواقب، خصوصا وأنه كان هناك دائما توجس من أن يمتد لهيب الحرب في اليمن ليهدد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
أكدت السلطات الإماراتية اندلاع حريق وانفجار في ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات واندلاع حريق في مطار أبوظبي الدولي، كما رُصد أجسام طائرة صغيرة، فيما أعلنت حركة الحوثيين في اليمن عن شن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.
يعد استيلاء الحوثيين على سفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية، حدثاً نادراً. ويرى خبراء أن هذه العملية تهدد بحصول "تصعيد" خطير في بلد يشهد حرباً دامية منذ سنوات.
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