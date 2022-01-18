 مسائيةDW  : الاستهداف الحوثي لأبو ظبي.. مرحلة جديدة في النزاع اليمني؟ | مسائية DW | DW | 18.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW  : الاستهداف الحوثي لأبو ظبي.. مرحلة جديدة في النزاع اليمني؟

التحالف العسكري بقيادة السعودية يشنّ غارات جوية على صنعاء غداة تبنّي الحوثيين اعتداءً استهدف قلب العاصمة الإماراتية الاثنين. فهل ينذر هذا التصعيد بفصل جديد في الحرب اليمنية المستعرة منذ سبع سنوات؟

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