مسائيةDW: الإعلان عن هدنة لـ24 ساعة.. بداية خفض التصعيد في السودان؟

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في السودان وفي اليوم الرابع لاندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، الطرفان يوافقان على هدنة لمدة أربع وعشرين ساعة وسط أنباء عن ضغوط إقليمية ودولية.. هل تصمد الهدنة؟ وهل من فرص لخفض التصعيد؟
اندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.
واصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاشتباكات رغم بدء الهدنة التي ضغطت الولايات المتحدة على الطرفين لإقرارها، وسط مخاوف من كارثة في القطاع الصحي، فيما هاجم مقاتلون عمال إغاثة ومستشفيات ودبلوماسيين.
أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة "لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى"، وذلك بناء على مقترح من وزير الخارجية الأمريكي الذي تواصل مع قائدي طرفي النزاع.
مع تواصل القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وحصده لعشرات القتلى، دعت ألمانيا طرفي القتال في السودان إلى وقف العنف، فيما أعلنت الخارجية السودانية أن قائد الجيش أمر بحل قوات الدعم السريع وأعلنها قوات متمردة.
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