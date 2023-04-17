مسائيةDW: الإعلان عن هدنة لـ24 ساعة.. بداية خفض التصعيد في السودان؟

مع تواصل القتال.. ألمانيا تدعو طرفي الصراع في السودان إلى وقف التصعيد

مع تواصل القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وحصده لعشرات القتلى، دعت ألمانيا طرفي القتال في السودان إلى وقف العنف، فيما أعلنت الخارجية السودانية أن قائد الجيش أمر بحل قوات الدعم السريع وأعلنها قوات متمردة.