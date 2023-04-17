 مسائيةDW: الإعلان عن هدنة لـ24 ساعة.. بداية خفض التصعيد في السودان؟ | مسائية DW | DW | 19.04.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: الإعلان عن هدنة لـ24 ساعة.. بداية خفض التصعيد في السودان؟

في السودان وفي اليوم الرابع لاندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، الطرفان يوافقان على هدنة لمدة أربع وعشرين ساعة وسط أنباء عن ضغوط إقليمية ودولية.. هل تصمد الهدنة؟ وهل من فرص لخفض التصعيد؟

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أكثر من مئة قتيل مدني في السودان مع تواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع 17.04.2023

15.04.2023**Heavy smoke bellows above buildings in the vicinity of the Khartoum airport on April 15, 2023, amid clashes in the Sudanese capital. - Explosions rocked the Sudanese capital on April 15 as paramilitaries and the regular army traded attacks on each other's bases, days after the army warned the country was at a dangerous turning point. (Photo by AFP)

اشتباكات في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو 15.04.2023

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حزب أردوغان يطلق حملته الانتخابية.. ما هي أولويات الناخبين؟ 11.04.2023

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15/04/2023**Army soldiers deploy in Khartoum on April 15, 2023, amid reported clashes in the city. - Sudan's paramilitaries said they were in control of several key sites following fighting with the regular army on April 15, including the presidential palace in central Khartoum. (Photo by AFP)

السودان.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع 15.04.2023

اندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.

KHARTOUM, SUDAN - APRIL 17: Smoke rises as clashes continue in the Sudanese capital on April 17, 2023 between the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF). The death toll in ongoing clashes between Sudan's military and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) has reached 83 while the injured is 1,126. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

السودان - إطلاق للنيران يفسد بدء هدنة وافق عليها طرفا الصراع بضغط أمريكي 18.04.2023

واصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاشتباكات رغم بدء الهدنة التي ضغطت الولايات المتحدة على الطرفين لإقرارها، وسط مخاوف من كارثة في القطاع الصحي، فيما هاجم مقاتلون عمال إغاثة ومستشفيات ودبلوماسيين.

16/04/2023 Smoke billows above residential buildings in east Khartoum on April 16, 2023, as fighting in Sudan raged for a second day in battles between rival generals. - Violence erupted early on April 15 after weeks of deepening tensions between army chief Abdel Fattah al-Burhan and his deputy, Mohamed Hamdan Daglo, commander of the heavily-armed paramilitary Rapid Support Forces (RSF), with each accusing the other of starting the fight. (Photo by AFP)

السودان- الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة بمقترح أمريكي 18.04.2023

أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة "لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى"، وذلك بناء على مقترح من وزير الخارجية الأمريكي الذي تواصل مع قائدي طرفي النزاع.

Sudanese greet army soldiers, loyal to army chief Abdel Fattah al-Burhan, in the Red Sea city of Port Sudan on April 16, 2023. - Battling fighters in Sudan said they had agreed to an hours-long humanitarian pause, including to evacuate wounded, on the second day of raging urban battles that killed more than 50 civilians including three UN staff and sparking international outcry. (Photo by AFP)

مع تواصل القتال.. ألمانيا تدعو طرفي الصراع في السودان إلى وقف التصعيد 17.04.2023

مع تواصل القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وحصده لعشرات القتلى، دعت ألمانيا طرفي القتال في السودان إلى وقف العنف، فيما أعلنت الخارجية السودانية أن قائد الجيش أمر بحل قوات الدعم السريع وأعلنها قوات متمردة.