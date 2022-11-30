 مسائيةDW : استراتيجية روسية جديدة..."عداء صريح" للغرب؟ | مسائية DW | DW | 31.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : استراتيجية روسية جديدة..."عداء صريح" للغرب؟

روسيا تقر عقيدة جديدة لسياستها الخارجية تعتبر الولايات المتحدة المحرض والقائد الرئيسي للخط المعادي لروسيا، وبيلاروسيا تطالب بأسلحة نووية استعدادا لحرب نووية ترى أنها أقرب من أي وقت مضى. هل دخل العالم في حالة الاستقطاب النووي؟

المزيد من المركز الإعلامي

أعلنت روسيا إلغاء المباحثات مع الجانب الأمريكي حول استئناف عمليات التفتيش المتبادل طبقا لمعاهدة ستارت الجديدة

تأجيل استئناف عمليات التفتيش بين موسكو وواشنطن حول الأسلحة النووية 30.11.2022

الأسلحة التووية التي تملكها روسيا، والتي قد تقدم على استخدامها

حجم مخزون روسيا من الأسلحة النووية 12.10.2022

مسائيةDW : دبابات قتالية غربية لأوكرانيا...فصل جديد في الحرب؟

مسائيةDW : دبابات قتالية "غربية" لأوكرانيا...فصل جديد في الحرب؟ 25.01.2023

قال معهد سيپري لبحوث السلام إن الغزو الروسي لأوكرانيا والدعمَ الغربي لكييف أديا لتصعيد التوترات بين الدول الـ9 النووية

معهد سيپري: ترسانات الأسلحة النووية ربما تشهد نموًا مرة أخرى 13.06.2022

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مسائيةDW : هل يشكل الذكاء الصناعي خطرا على البشر؟

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معارك باخموت، أي أثر لها على مسار الحرب في أوكرانيا؟

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27.03.2023, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, spricht zu Soldaten der Rosguardia-Truppen (Nationalgarde), um ihnen zu ihrem Berufsurlaub zu gratulieren. Russland hält trotz der Sanktionsdrohungen des Westens an der geplanten Stationierung von taktischen Atomwaffen in Belarus fest. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بعد إعلان بوتين.. ماذا نعرف عن الأسلحة النووية التكتيكية؟ 28.03.2023

ماذا نعرف عن الأسلحة النووية التكتيكية التي يعتزم الرئيس الروسي بوتين نشرها في بيلاروسيا؟ يقول خبراء إن هذه الأسلحة تهدف لتحقيق مكاسب في ساحة المعركة ولا يمكنها إلحاق الضرر بمدن بأكملها. فما هذه الأسلحة وما مخاطرها؟

15/02/2019 **Alexander Lukaschenko (r), Präsident von Belarus, und Wladimir Putin, Präsident von Russland, treffen sich zu einem gemeinsamen Gespräch. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Stationierung taktischer Atomwaffen in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus angekündigt. Darauf hätten sich Moskau und Minsk geeinigt, sagte Putin am Samstagabend (25.03.2023) im Staatsfernsehen. (Zu dpa Putin: Russland stationiert Atomwaffen in Belarus) +++ dpa-Bildfunk +++

بيلاروسيا ستنشر أسلحة نووية على أراضيها بسبب "ضغوط" الغرب 28.03.2023

أكدت بيلاروسيا أنها قررت استضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية بعد سنوات من "الضغوط التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها بهدف تغيير توجهها الجيوسياسي"، مؤكدة أن هذه الخطط لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحظر الانتشار النووي.

***Achtung, dieses Bild stammt von der staatlichen russischen Bildagentur TASS*** DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [SOCHI, RUSSIA - MAY 23, 2022: Belarus' President Alexander Lukashenko (L) and his Russian counterpart Vladimir Putin shake hands during a meeting at the Bocharov Ruchei residence. Ramil Sitdikov/POOL/TASS]

الناتو يشجب "الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا 26.03.2023

وجه حلف شمال الأطلسي انتقادات لاذعة لخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، هذا فيما دعت أوكرانيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمواجهة هذه الخطوة.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [BELARUS - DECEMBER 13, 2022: A serviceman of an engineer unit of Russia's Western Military District takes part in operational coordination and combat training at a shooting range in Belarus. The servicemen practice battle firing, driving fighting vehicles, and train at a psychological obstacle course. Video grab. Best quality available. Russian Defence Ministry Press Office/TASS]

كييف تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب خطط نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا 27.03.2023

قرار الرئيس الروسي نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا أثار حفيظة أوكرانيا وعزز مخاوف دول الجوار، فيما يرى خبراء غربيون أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين لا ينوي استخدام السلاح النووي، وأن التلويح بذلك مجرد رغبة في "ترهيب" الغرب.