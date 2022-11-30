مسائيةDW : استراتيجية روسية جديدة..."عداء صريح" للغرب؟

بيلاروسيا ستنشر أسلحة نووية على أراضيها بسبب "ضغوط" الغرب

أكدت بيلاروسيا أنها قررت استضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية بعد سنوات من "الضغوط التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها بهدف تغيير توجهها الجيوسياسي"، مؤكدة أن هذه الخطط لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحظر الانتشار النووي.