مسائيةDW : استراتيجية روسية جديدة..."عداء صريح" للغرب؟

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روسيا تقر عقيدة جديدة لسياستها الخارجية تعتبر الولايات المتحدة المحرض والقائد الرئيسي للخط المعادي لروسيا، وبيلاروسيا تطالب بأسلحة نووية استعدادا لحرب نووية ترى أنها أقرب من أي وقت مضى. هل دخل العالم في حالة الاستقطاب النووي؟
ماذا نعرف عن الأسلحة النووية التكتيكية التي يعتزم الرئيس الروسي بوتين نشرها في بيلاروسيا؟ يقول خبراء إن هذه الأسلحة تهدف لتحقيق مكاسب في ساحة المعركة ولا يمكنها إلحاق الضرر بمدن بأكملها. فما هذه الأسلحة وما مخاطرها؟
أكدت بيلاروسيا أنها قررت استضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية بعد سنوات من "الضغوط التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها بهدف تغيير توجهها الجيوسياسي"، مؤكدة أن هذه الخطط لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحظر الانتشار النووي.
وجه حلف شمال الأطلسي انتقادات لاذعة لخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، هذا فيما دعت أوكرانيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمواجهة هذه الخطوة.
قرار الرئيس الروسي نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا أثار حفيظة أوكرانيا وعزز مخاوف دول الجوار، فيما يرى خبراء غربيون أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين لا ينوي استخدام السلاح النووي، وأن التلويح بذلك مجرد رغبة في "ترهيب" الغرب.
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