مسائيةDW: استراتيجية جديدة للأمن القومي الألماني.. ما مدى نجاعتها؟

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ألمانيا تدشن أول استراتيجية للأمن القومي استعداد لمواجهة المخاطر بعد غزو روسيا لأوكرانيا وتعاظم النفوذ الاقتصادي الصيني، فما مدى نجاعتها ومواءمتها لأهداف الحلفاء في أوروبا وحلف الأطلسي؟
أقر مجلس الوزراء الألماني استراتيجية وطنية للأمن القومي والتي تتمثل في مراعاة كل التهديدات الداخلية والخارجية على أمن ألمانيا في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا والقلق المتصاعد من الصين، كما تشمل الاستراتيجية الأمن السيبراني.
روسيا تعلن لأول مرة "استيلاءها" عل دبابات ليوبارد الألمانية وبرادلي الأمريكية في جبهة أوكرانيا، بينما تقول الاستخبارات البريطانية إن إيران مستمرة في تزويد موسكو بطائرات مسيّرة عبر بحر قزوين.
قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن روسيا "تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة" على أراضيها، لافتاً إلى أنها تلقت مئات المسيرات الإيرانية لاستخدامها في مهاجمة أوكرانيا.
قال الجيش الأوكراني إنه استعاد السيطرة على عدة مناطق في جنوب شرق البلاد وذلك خلال الهجوم المضاد الذي بدأ قبل أيام، فيما أدان الرئيس الأوكراني "هجمات روسية" على قوارب نجاة لمدنيين بمنطقة غمرتها الفيضانات.
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