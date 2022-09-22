مسائيةDW: استراتيجية جديدة للأمن القومي الألماني.. ما مدى نجاعتها؟

واشنطن: روسيا ستنتج مسيّرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن روسيا "تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة" على أراضيها، لافتاً إلى أنها تلقت مئات المسيرات الإيرانية لاستخدامها في مهاجمة أوكرانيا.