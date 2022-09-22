 مسائيةDW: استراتيجية جديدة للأمن القومي الألماني.. ما مدى نجاعتها؟ | مسائية DW | DW | 15.06.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: استراتيجية جديدة للأمن القومي الألماني.. ما مدى نجاعتها؟

ألمانيا تدشن أول استراتيجية للأمن القومي استعداد لمواجهة المخاطر بعد غزو روسيا لأوكرانيا وتعاظم النفوذ الاقتصادي الصيني، فما مدى نجاعتها ومواءمتها لأهداف الحلفاء في أوروبا وحلف الأطلسي؟

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على شرقي ذلك البلد.

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