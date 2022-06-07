 مسائيةDW : استئناف مفاوضات فيينا.. هل من انفراجة قريبة؟ | مسائية DW | DW | 04.08.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : استئناف مفاوضات فيينا.. هل من انفراجة قريبة؟

استئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا.. في محاولة جديدة لإحياء اتفاق 2015 ووقف الإجراءات الإيرانية المتخذة في مفاعلاتها النووية. فهل من مؤشرات عن حدوث انفراجة قريبة؟

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