مسائيةDW : استئناف مفاوضات فيينا.. هل من انفراجة قريبة؟

طهران: لدينا القدرة التقنية على إنتاج القنبلة الذرية

في تصريح نادر أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قدرة بلاده التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكنه شدد على أن هذا ليس مدرجا على جدول الأعمال. وجاءت هذه التصريحات في سياق الضغط على الغرب بشأن مفاوضات الملف النووي.