مسائيةDW : استئناف مفاوضات فيينا.. هل من انفراجة قريبة؟

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استئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا.. في محاولة جديدة لإحياء اتفاق 2015 ووقف الإجراءات الإيرانية المتخذة في مفاعلاتها النووية. فهل من مؤشرات عن حدوث انفراجة قريبة؟
في تصريح نادر أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قدرة بلاده التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكنه شدد على أن هذا ليس مدرجا على جدول الأعمال. وجاءت هذه التصريحات في سياق الضغط على الغرب بشأن مفاوضات الملف النووي.
قالت إيران إنها ردت على اقتراح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة في محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي. فهل تنجح المحادثات هذه المرة؟
يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بزيارة إلى فرنسا، ملفها الأبرز سيكون النووي الإيراني، في وقت تطالب فيه إسرائيل القوى الغربية بممارسة "ضغط منسق" على طهران وبجدول زمني محدد للمفاوضات.
يفتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، في خطوة تظهر نفاذ صبر الغربيين عقب تقرير الوكالة الأخير.
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