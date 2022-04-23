مسائيةDW : احتجاجات حاشدة في فرنسا، هل تتراجع الحكومة عن قرارتها؟

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فرنسا تشهد مظاهرات حاشدة احتجاجا على رفع سن التقاعد، وإضرابات تشل حركة النقل، فهل تتراجع الحكومة عن تطبيق برنامجها وهل من أثر للاحتجاجات على شعبية الرئيس ماكرون؟
قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المشتبه في قتله ثلاثة أكراد في باريس، لأسباب صحية ونقله إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة. وفيما كان التحقيق يركز في البحث عن دافع عنصري محتمل، تحولت مظاهرات احتجاجية إلى أعمال عنف.
يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من انتخابات برلمانية عالية المخاطر قد تحرم الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية.
اختار الفرنسيون معاقبة إيمانويل ماكرون بحرمانه من الغالبية البرلمانية، في مشهد سياسي يَبتر سلطة الرئيس بشكل غير مسبوق، ما سيجبره على تقديم تنازلات مريرة للمعارضة ولربما الدخول في دوامة من عدم الاستقرار السياسي.
في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.
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