 مسائيةDW : احتجاجات حاشدة في فرنسا، هل تتراجع الحكومة عن قرارتها؟ | مسائية DW | DW | 31.01.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : احتجاجات حاشدة في فرنسا، هل تتراجع الحكومة عن قرارتها؟

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