مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟

وزير سعودي: يدنا ممدودة لإيران ولا وجود لـ"ناتو عربي"

أكد وزير الخارجية السعودي أن يد بلاده ممدودة إلى إيران، مشيراً إلى أنه "لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي". وكشف الوزير أنّ قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت بحضور الرئيس الأمريكي بايدن لم تناقش إقامة "تحالف دفاعي" مع إسرائيل".