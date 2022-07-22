مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟

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بعد شهرين من المفاوضات، أوكرانيا وروسيا توقعان في اسطنبول اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود برعاية تركيا والأمم المتحدة . فهل يضمن هذا الاتفاق تحييد الأمن الغذائي عن الصراع الروسي الأوكراني؟
يبدو أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المحاصرة. الرئاسة التركية قالت إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيجتمعون الجمعة بإسطنبول لتوقيع الاتفاق وسط ترحيب أمريكي.
بعد توقيع أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، أكدت واشنطن أنها ستراقب التزام روسيا بالاتفاق، فيما شددت كندا على أن مجموعة السبع ستضمن عدم تسبب اتفاق الحبوب في مخاطر إضافية لأوكرانيا.
لايزال الغموض يلف مصير محاصيل الحبوب الأوكرانية، غداة وساطة تركية لتسهيل تصديرها، في حين يواصل الجيش الروسي قصفه شرق أوكرانيا وجنوبها. فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف جسر استراتيجي في خيرسون.
أكد وزير الخارجية السعودي أن يد بلاده ممدودة إلى إيران، مشيراً إلى أنه "لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي". وكشف الوزير أنّ قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت بحضور الرئيس الأمريكي بايدن لم تناقش إقامة "تحالف دفاعي" مع إسرائيل".
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