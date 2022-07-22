 مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟ | مسائية DW | DW | 22.07.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟

بعد شهرين من المفاوضات، أوكرانيا وروسيا توقعان في اسطنبول اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود برعاية تركيا والأمم المتحدة . فهل يضمن هذا الاتفاق تحييد الأمن الغذائي عن الصراع الروسي الأوكراني؟

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