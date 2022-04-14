مسائيةDW : إنتاج النفط في ليبيا.. هل يتعرض للتسييس؟

ليبيا - تراجع الإنتاج النفطي مع احتدام الأزمة السياسية

على خلفية تصاعد التوتر في ليبيا التي تشهد نزاعاً متصاعداً بين حكومتين تتنازعان الشرعية، أكد وزير النفط الليبي أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار.