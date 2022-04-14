 مسائيةDW : إنتاج النفط في ليبيا.. هل يتعرض للتسييس؟ | مسائية DW | DW | 21.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : إنتاج النفط في ليبيا.. هل يتعرض للتسييس؟

في وقت يزداد فيه الطلب العالمي على النفط.. حقول وموانئ نفطية في ليبيا تتعرض للإغلاق تأثرا بالأزمة السياسية في البلاد.. من يقف وراء هذا الإغلاق؟ وما أهدافه؟ وما التداعيات سياسيا واقتصاديا؟

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