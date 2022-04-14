مسائيةDW : إنتاج النفط في ليبيا.. هل يتعرض للتسييس؟

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في وقت يزداد فيه الطلب العالمي على النفط.. حقول وموانئ نفطية في ليبيا تتعرض للإغلاق تأثرا بالأزمة السياسية في البلاد.. من يقف وراء هذا الإغلاق؟ وما أهدافه؟ وما التداعيات سياسيا واقتصاديا؟
على خلفية تصاعد التوتر في ليبيا التي تشهد نزاعاً متصاعداً بين حكومتين تتنازعان الشرعية، أكد وزير النفط الليبي أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار.
شد وجذب وتوتر بين حكومة مكلفة بقيادة فتحي باشاغا تؤكد التزامها بخارطة الطريق وأنها ستدخل طرابلس وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تعيين الحكومة الجديدة وينوي التوجه لزيارة الجزائر.
سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات مع ارتفاع الطلب وتراجع المخزون ما يمثل عبئا يثقل كاهل المستهلكين، لكن يبدو أن الازمة لن تشهد انفراجة مع توقعات بتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
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