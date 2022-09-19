 مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟ | مسائية DW | DW | 19.04.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟

في تونس، قوات الأمن تغلق مقار حزب حركة النهضة غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي..ما خلفيات هذه الخطوة؟ وكيف يراها التونسيون؟

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29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

حركة النهضة: قوات الأمن التونسية توقف راشد الغنوشي 17.04.2023

أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة". تقارير إعلامية نقلت عن "مسؤول أمني" أنه تم إيقاف الغنوشي عقب "تصريحات تحريضية".

Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

بعد الغنوشي- توقيف ثلاثة قياديين آخرين لـ"النهضة" وإغلاق مقراتها 18.04.2023

بعد توقيف رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، أعلن الحزب توقيف السلطات 3 قياديين آخرين وإغلاق كافة مقراته. يأتي ذلك في إطار تحقيقات بشأن "التحريض على مؤسسات الدولة"، بعد تصريح للغنوشي حذر فيه من "حرب أهلية".

26/09/2022*** TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 26: Ali Laarayedh, Deputy Chairman of the Ennahda Movement and former Prime Minister of Tunisia holds press conference on the investigation of the Ennahda Movement Leader Rachid al-Ghannouchi in Tunis, Tunisia on September 26, 2022. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

القضاء التونسي يوقف رئيس الحكومة السابق والقيادي بالنهضة علي العريض 20.12.2022

أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في ما يعرف باسم "قضية التسفير" والمتهم فيها أيضاً راشد الغنوشي رئيس الحزب وتتعلق بتسفير جهاديين إلى سوريا والعراق وليبيا.

TUNIS, TUNISIA - JANUARY 14: People gather to protest against government on the 12th anniversary of Jasmine Revolution at the Avenue Habib Bourguiba in Tunis, Tunisia on January 14, 2023. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

برلين تعرب عن "قلق بالغ" إزاء حملة توقيف معارضين في تونس 17.02.2023

انضمت الحكومة الألمانية إلى الأمم المتحدة وحكومات غربية أخرى، في إبداء قلقها البالغ إزاء حملة توقيفات طاولت مؤخراً معارضين في تونس. ومنذ السبت تم اعتقال عشر شخصيات بغالبيتهم معارضون ينتمون لحزب النهضة وحلفائه.