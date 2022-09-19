مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟

بعد الغنوشي- توقيف ثلاثة قياديين آخرين لـ"النهضة" وإغلاق مقراتها

بعد توقيف رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، أعلن الحزب توقيف السلطات 3 قياديين آخرين وإغلاق كافة مقراته. يأتي ذلك في إطار تحقيقات بشأن "التحريض على مؤسسات الدولة"، بعد تصريح للغنوشي حذر فيه من "حرب أهلية".