مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟

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في تونس، قوات الأمن تغلق مقار حزب حركة النهضة غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي..ما خلفيات هذه الخطوة؟ وكيف يراها التونسيون؟
أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة". تقارير إعلامية نقلت عن "مسؤول أمني" أنه تم إيقاف الغنوشي عقب "تصريحات تحريضية".
بعد توقيف رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، أعلن الحزب توقيف السلطات 3 قياديين آخرين وإغلاق كافة مقراته. يأتي ذلك في إطار تحقيقات بشأن "التحريض على مؤسسات الدولة"، بعد تصريح للغنوشي حذر فيه من "حرب أهلية".
أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في ما يعرف باسم "قضية التسفير" والمتهم فيها أيضاً راشد الغنوشي رئيس الحزب وتتعلق بتسفير جهاديين إلى سوريا والعراق وليبيا.
انضمت الحكومة الألمانية إلى الأمم المتحدة وحكومات غربية أخرى، في إبداء قلقها البالغ إزاء حملة توقيفات طاولت مؤخراً معارضين في تونس. ومنذ السبت تم اعتقال عشر شخصيات بغالبيتهم معارضون ينتمون لحزب النهضة وحلفائه.
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