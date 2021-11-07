مسائيةDW : إعلان العراق عن تطور كبير في صناعاته الحربية.. ماذا وراءه؟

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العراق يعلن عن إنتاج طائرة مُسيَّرة لأهداف عسكرية وأسلحةٍ أخرى ويتحدث عن تطور كبير في صناعاته الحربية.. فما حيثيات هذه الخطوة؟ وماذا تعني عسكريا وسياسيا لبغداد؟
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
يقول خبير أمريكي إن حماس استخدمت مؤخراً طائرات إيرانية مُسيرة جديدة. كما اخترقت مُسيرة إيرانية، قادمة من سوريا، المجال الجوي الإسرائيلي. وحذر من ذخائر إيران الدقيقة وإمكانية توظيف وكلائها في الشرق الأوسط.
فصيل يعتقد أنه مرتبط بتنظيمات مقربة من إيران في العراق يتبنى مسؤوليته عن هجمات بطائرات مسيّرة على الإمارات قرب العاصمة أبوظبي، ووزارة الدفاع الإماراتية تعلن إسقاطها "طائرات مسيّرة بعيداً عن المناطق السكنية".
تتسب هجمات الطائرات المسيرة في أزمة كبيرة في الشرق الأوسط لما تخلفه من ضحايا وأضرار، ما أثار دعوات لإيجاد قواعد لضبط هذا النوع الجديد من التسلح، خاصة في المنطقة التي تعصف بها الكثير من الاضطرابات والصراعات.
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