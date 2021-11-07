 مسائيةDW : إعلان العراق عن تطور كبير في صناعاته الحربية.. ماذا وراءه؟ | مسائية DW | DW | 01.06.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : إعلان العراق عن تطور كبير في صناعاته الحربية.. ماذا وراءه؟

العراق يعلن عن إنتاج طائرة مُسيَّرة لأهداف عسكرية وأسلحةٍ أخرى ويتحدث عن تطور كبير في صناعاته الحربية.. فما حيثيات هذه الخطوة؟ وماذا تعني عسكريا وسياسيا لبغداد؟

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