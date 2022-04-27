مسائيةDW : إطلاق منصة إلكترونية للعفو الرئاسي في مصر.. ماذا وراءه؟

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وفي الجزء الثاني.. أنباءٌ عن إطلاق لجنة العفو الرئاسي في مصر منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء// وسط ترحيب وترقب في الشارع المصري// فماذا وراء هذه الخطوة؟ وهل هي مؤشر على انفراجة سياسية؟
أفرجت السلطات المصرية عن 3 آلاف و157 سجيناً بمقتضى عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر الذي بدأ في البلاد اليوم الأحد. وشمل العفو ضابط أمن سابق سجن لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في 2008.
عشر سنوات مرت على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر. شهدت البلاد خلالها تقلبات شديدة حتى استقر الحكم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. فأين أصبحت شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" اليوم؟
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