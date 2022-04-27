 مسائيةDW : إطلاق منصة إلكترونية للعفو الرئاسي في مصر.. ماذا وراءه؟ | مسائية DW | DW | 04.05.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : إطلاق منصة إلكترونية للعفو الرئاسي في مصر.. ماذا وراءه؟

وفي الجزء الثاني.. أنباءٌ عن إطلاق لجنة العفو الرئاسي في مصر منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء// وسط ترحيب وترقب في الشارع المصري// فماذا وراء هذه الخطوة؟ وهل هي مؤشر على انفراجة سياسية؟

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