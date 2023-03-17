 مسائيةDW : إضرابات وإغلاقات وقطع طرق في فرنسا.. هل يرضخ ماكرون؟ | مسائية DW | DW | 23.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : إضرابات وإغلاقات وقطع طرق في فرنسا.. هل يرضخ ماكرون؟

إغلاقات وإضرابات واشتباكات في تظاهرات جديدة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.. هل يتجه المشهد الفرنسي نحو مزيد من التصعيد؟ وعلى ماذا يراهن ماكرون؟

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Protesters run amid clashes as they attend a demonstration on the day the National Assembly debates and votes on two motions of no-confidence against the French government, tabled by centrist group Liot and far-right Rassemblement National party, for its use of article 49.3, a special clause in the French Constitution, to push the pensions reform bill through the National Assembly without a vote by lawmakers, in Bordeaux, France, March 20, 2023. REUTERS/Stephane Mahe

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17.3.2023*** Protesters gather for a demonstration on Place de la Concorde after the French government pushed a pensions reform through parliament without a vote, using the article 49,3 of the constitution, in Paris on March 16, 2023. - The French president on March 16 rammed a controversial pension reform through parliament without a vote, deploying a rarely used constitutional power that risks inflaming protests. The move was an admission that his government lacked a majority in the National Assembly to pass the legislation to raise the retirement age from 62 to 64. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

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Protesters march during a demonstration against plans to push back France's retirement age, in Paris, Saturday, Feb. 11, 2023. France is bracing itself for a fourth round of nationwide protests against President Emmanuel Macron's plans to reform pensions but key transports unions have not called for strikes allowing trains and the Paris metro to run this time. (AP Photo/Lewis Joly)

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Members of parliament of the left hold placards and sing the Marseillaise, French national anthem, as French Prime Minister Elisabeth Borne arrives to attend a deliver a speech on pensions reform bill at the National Assembly in Paris, France, March 16, 2023. REUTERS/Pascal Rossignol

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