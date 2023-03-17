مسائيةDW : إضرابات وإغلاقات وقطع طرق في فرنسا.. هل يرضخ ماكرون؟

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إغلاقات وإضرابات واشتباكات في تظاهرات جديدة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.. هل يتجه المشهد الفرنسي نحو مزيد من التصعيد؟ وعلى ماذا يراهن ماكرون؟
ألقت السلطات الفرنسية القبض على عشرات الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد بعد احتجاجات اندلعت عقب فوز الحكومة بهامش ضئيل باقتراع لحجب الثقة أجراه البرلمان، فيما بدأ الرئيس ماكرون مشاورات واسعة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.
تتصاعد حركة الاحتجاج في فرنسا ضد مشروع لتعديل النظام التقاعدي يستعد البرلمان لإقراره. تسعى الحكومة رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، فيما تقول المعارضة إنه سيلحق الضرر خصوصاً بالأشخاص الذين يؤدون أعمالًا شاقة.
تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس ماكرون إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.
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