مسائيةDW : إضرابات وإغلاقات وقطع طرق في فرنسا.. هل يرضخ ماكرون؟

فرنسا ـ يوم تحرك حاسم في المواجهة حول مشروع تعديل نظام التقاعد

تتصاعد حركة الاحتجاج في فرنسا ضد مشروع لتعديل النظام التقاعدي يستعد البرلمان لإقراره. تسعى الحكومة رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، فيما تقول المعارضة إنه سيلحق الضرر خصوصاً بالأشخاص الذين يؤدون أعمالًا شاقة.