 مسائيةDW: إجلاء الرعايا الأجانب في السودان..تمهيد لاندلاع حرب شاملة؟ | مسائية DW | DW | 24.04.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: إجلاء الرعايا الأجانب في السودان..تمهيد لاندلاع حرب شاملة؟

في السودان، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الاجانب تتواصل رغم استمرار المعارك والأمم المتحدة تحذر من حرب كارثية في البلاد.. فإلى أين وصلت عمليات الإجلاء؟ وهل تمهد لمزيد من التصعيد العسكري؟

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TOPSHOT - This image grab taken from AFPTV video footage on April 20, 2023, shows an aerial view of black smoke rising above the Khartoum International Airport amid ongoing battles between the forces of two rival generals. - Hundreds of people have been killed since the fighting erupted on April 15 between forces loyal to Sudan's army chief Abdel Fattah al-Burhan and his deputy, Mohamed Hamdan Daglo, who commands the paramilitary Rapid Support Forces (RSF). (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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