مسائيةDW: إجلاء الرعايا الأجانب في السودان..تمهيد لاندلاع حرب شاملة؟

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في السودان، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الاجانب تتواصل رغم استمرار المعارك والأمم المتحدة تحذر من حرب كارثية في البلاد.. فإلى أين وصلت عمليات الإجلاء؟ وهل تمهد لمزيد من التصعيد العسكري؟
عقب نحو أسبوع من القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وافق الجيش السوداني على هدنة لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر. ويأتي هذا فيما تخطط دول أوروبية لبدء إجلاء رعاياها من السودان.
مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، وافق الجيش السوداني على إجلاء رعايا أجانب وبعثات دبلوماسية لمختلف الدول عقب إعلان مماثل لقوات الدعم السريع. الإعلام السعودي تحدث عن وصول عشرات السعوديين إلى جدة في أول عملية إجلاء معلنة.
يثير الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع قلقاً إقليمياً ودولياً يمتد إلى مياه النيل وخطوط أنابيب النفط كما يتصل بشكل الحكومة الجديدة المتوقعة إلى جانب مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق.
تتواصل عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان حيث تقترب المعارك من يومها العاشر. وفيما فتحت مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، تُرك السودانيون لمواجهة مصيرهم تحت وابل الرصاص.
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