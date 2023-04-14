مسائيةDW: إجلاء الرعايا الأجانب في السودان..تمهيد لاندلاع حرب شاملة؟

للاحتفال بالعيد - الجيش السوداني يوافق على هدنة لثلاثة أيام

عقب نحو أسبوع من القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وافق الجيش السوداني على هدنة لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر. ويأتي هذا فيما تخطط دول أوروبية لبدء إجلاء رعاياها من السودان.