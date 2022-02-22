مسائيةDW : أوكرانيا.. جدل حول الممرات الإنسانية وجولة مفاوضات ثالثة

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نتابع التغطية التحليلية للحرب المستمرة في أوكرانيا، على ضوء النقاش المتواصل بشأن ضرورة فتح ممرات إنسانية أمام المدنيين والتي أخذت حيزًا في الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا.
وسط آمال بفتح ممر إنساني من سومي المحاصرة، قدمت روسيا عرضاً لوقف النار لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الأوكرانيين، فيما رفضت كييف مقترحات روسية لنقل المدنيين إلى روسيا وبيلاروسيا، ووصفتها باريس الاقتراح بـ"النفاق".
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني، حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن. وفيما حققت جولة المحادثات الثالثة تقدما فيما يتعلق بالممرات الإنسانية، أعلنت الأمم المتحدة أن 1,7 مليون أوكراني فروا من الحرب.
قالت أوكرانيا إن روسيا تضلل قادة العالم بفكرة الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف وأكدت مسؤولة أوكرانية رفض بلادها لذهاب المدنيين إلى روسيا وبيلاروسيا.
تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بعرقلة وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بغرض فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين والواقعتين بشرق أوكرانيا.
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