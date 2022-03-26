مسائيةDW : أوكرانيا تستعد لـ"سقوط" ماريوبول...مرحلة جديدة في الحرب؟

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أوكرانيا تستعد لسقوط ماريوبول والمستشار النمساوي كارل نيهامر يجتمع بالرئيس الروسي بوتين في موسكو...هل تدخل الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة؟
"صريحة وصعبة"، هكذا وصفت المحادثات التي أجراها المستشار النمساوي نيهامر مع الرئيس بوتين. زيارة نيهامر أثارت ردود فعل تراوحت بين التأييد والتنديد والدهشة، خصوصا أنه أول زعيم أوروبي يلتقي بوتين بعد غزو أوكرانيا.
أكدت أوكرانيا إن الجيش الروسي يواصل تكثيف تحركاته في إطار الاستعداد لعمليات هجومية شرقي البلاد عقب انسحابه من محيط العاصمة كييف. وكشف مسؤولون محليون أنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين قرب كييف.
تعهد مانحون بينهم المفوضية الأوروبية والحكومة الكندية بتقديم مساعدات بـ10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا، كما كشف رئيس الوزراء البريطاني جونسون عن حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا خلال زيارته إلى كييف.
من المقرر أن يلتقي المفاوضون الأوكرانيون والروس في اسطنبول لمحاولة وقف الحرب، في الوقت الذي تدور فيه معارك شرسة على الأرض بين الجيشين الروسي والأوكراني، فيما تتصاعد النداءات للتصدي لكارثة إنسانية في ماريوبول المحاصرة.
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