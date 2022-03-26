 مسائيةDW : أوكرانيا تستعد لـ″سقوط″ ماريوبول...مرحلة جديدة في الحرب؟ | مسائية DW | DW | 11.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : أوكرانيا تستعد لـ"سقوط" ماريوبول...مرحلة جديدة في الحرب؟

أوكرانيا تستعد لسقوط ماريوبول والمستشار النمساوي كارل نيهامر يجتمع بالرئيس الروسي بوتين في موسكو...هل تدخل الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة؟

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