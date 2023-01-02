مسائيةDW: أمين عام الناتو في كييف.. ما الذي يحمله للأوكرانيين؟

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الأمين العام لحلف الناتو يزور كييف للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ويقول إن على الناتو أن يضمن كسبَ أوكرانيا للحرب.. فما الذي يحمله الامين العام للأوكرانيين؟ وكيف هي أصداء الزيارة في موسكو؟
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أثناء زيارة إلى كييف، أن أولوية الحلف تتمثل بضمان "تغلب" أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في يوليو المقبل.
في إطار دعم أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي، منحت الحكومة الألمانية بولندا الموافقة على تسليم طائرات مقاتلة سوفيتية التصميم إلى أوكرانيا. بولندا تريد نقل خمس طائرات ميغ-29 من مخزونات ألمانيا الشرقية القديمة.
رداً على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو توعدت موسكو باتخاذ "إجراءات مضادة"، معتبرة تلك الخطوة "مساساً" بأمنها ومصالحها الوطنية.
ستنضم فنلندا رسميا إلى حلف الناتو غدا الثلاثاء لتصبح العضو الـ31، ولتستكمل انتقالا سريعا إلى التحالف العسكري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. في المقابل على السويد الانتظار حتى توافق تركيا والمجر على انضمامها للحلف.
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