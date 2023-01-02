 مسائيةDW: أمين عام الناتو في كييف.. ما الذي يحمله للأوكرانيين؟ | مسائية DW | DW | 20.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW: أمين عام الناتو في كييف.. ما الذي يحمله للأوكرانيين؟

الأمين العام لحلف الناتو يزور كييف للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ويقول إن على الناتو أن يضمن كسبَ أوكرانيا للحرب.. فما الذي يحمله الامين العام للأوكرانيين؟ وكيف هي أصداء الزيارة في موسكو؟

المزيد من المركز الإعلامي

BAKHMUT, UKRAINE - OCTOBER 28: Howitzers of the 53rd Mechanized Brigade fire towards Russian points in Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine on October 28, 2022 as conflicts continue in the Russian-Ukrainian war. Metin Aktas / Anadolu Agency

الحرب الروسية على أوكرانيا.. نحو مزيد من التصعيد العسكري؟ 02.01.2023

اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في بروكسل وعلى رأس الأجندة بحث تلسيم أسلحة حديثة إلى أوكرانيا.

أوكرانيا تطالب الناتو بأسلحة حديثة 15.06.2022

زيارة وزيري خارجية ودفاع أمريكا لكييف.. الرسائل والنتائج

زيارة وزيري خارجية ودفاع أمريكا لكييف.. الرسائل والنتائج 25.04.2022

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تتوسع لتشمل الأراضي الروسية؟

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تتوسع لتشمل الأراضي الروسية؟ 29.04.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW: العسكر والمراحل الانتقالية في المنطقة العربية.. ما حدود التدخل؟

مسائيةDW: العسكر والمراحل الانتقالية في المنطقة العربية.. ما حدود التدخل؟ 20.04.2023

مسائية DW: هل تقرب السعودية بين النظام السوري والأكراد؟

مسائية DW: هل تقرب السعودية بين النظام السوري والأكراد؟ 20.04.2023

مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟

مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟ 20.04.2023

مسائيةDW: عباس ووفد من حماس في السعودية.. تحريك لملف المصالحة؟

مسائيةDW: عباس ووفد من حماس في السعودية.. تحريك لملف المصالحة؟ 19.04.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟

مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟ 19.04.2023

مسائيةDW: الإعلان عن هدنة لـ24 ساعة.. بداية خفض التصعيد في السودان؟

مسائيةDW: الإعلان عن هدنة لـ24 ساعة.. بداية خفض التصعيد في السودان؟ 19.04.2023

أزمة السودان.. ما فرص جهود الوساطة الإقليمية والدولية؟

أزمة السودان.. ما فرص جهود الوساطة الإقليمية والدولية؟ 18.04.2023

ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية.. تساؤلات وانتقادات

ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية.. تساؤلات وانتقادات 14.04.2023

اقرأ أيضا

20.04.2023+++ NATO Secretary-General Jens Stoltenberg and Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attend a joint news briefing, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine April 20, 2023. REUTERS/Alina Yarysh

ستولتنبرغ: على الناتو "ضمان تغلب أوكرانيا" على روسيا 20.04.2023

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أثناء زيارة إلى كييف، أن أولوية الحلف تتمثل بضمان "تغلب" أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في يوليو المقبل.

A Mig 29 from Poland. These days the Polish government announced the delivery of their Mig-29s to Ukraine. A Mig 29 from Poland. These days the Polish government announced the delivery of their Mig-29s to Ukraine.

ألمانيا توافق على تسليم بولندا طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا 13.04.2023

في إطار دعم أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي، منحت الحكومة الألمانية بولندا الموافقة على تسليم طائرات مقاتلة سوفيتية التصميم إلى أوكرانيا. بولندا تريد نقل خمس طائرات ميغ-29 من مخزونات ألمانيا الشرقية القديمة.

14.02.2019, Russland, Sotschi: 5781437 14.02.2019 February 14, 2019. Russian President Vladimir Putin during talks with President of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan. From left: Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office - Presidential Press Secretary Dmitry Peskov and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Right: Russian Presidential Aide Yury Ushakov. Mikhael Klimentyev / Sputnik Foto: Mikhael Klimentyev/Sputnik/dpa |

الكرملين يتوعد بـ"إجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا إلى الناتو 04.04.2023

رداً على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو توعدت موسكو باتخاذ "إجراءات مضادة"، معتبرة تلك الخطوة "مساساً" بأمنها ومصالحها الوطنية.

03.04.2023 NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference, ahead of a meeting of NATO foreign ministers, at NATO headquarters in Brussels, Monday, April 3, 2023. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

فنلندا تصبح العضو الـ31 للناتو والسويد على قائمة الانتظار 03.04.2023

ستنضم فنلندا رسميا إلى حلف الناتو غدا الثلاثاء لتصبح العضو الـ31، ولتستكمل انتقالا سريعا إلى التحالف العسكري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. في المقابل على السويد الانتظار حتى توافق تركيا والمجر على انضمامها للحلف.