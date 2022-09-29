 مسائيةDW : ألمانيا.. كيف تريد الحكومة كبح جماح التضخم؟ | مسائية DW | DW | 29.09.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : ألمانيا.. كيف تريد الحكومة كبح جماح التضخم؟

وفي ألمانيا وبسبب أزمة الطاقة.. توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم وانكماش الاقتصاد والمستشار أولاف شولتس يكشف عن حزمة إجراءات جديدة لاحتواء الأزمة.. ما طبيعة هذه الإجراءات؟ وما مدى فاعلِيَتها؟

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر ووصوله لـ 10%. وبحسب خبراء فإن هذا الارتفاع لم يحدث في ألمانيا منذ خمسينيات القرن العشرين. وتريد الحكومة رصد ميزانية لتخفيف العبء على المواطنين.

Links: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), steht bei einem TV-Interview auf dem Gelände der UN während seines Aufenthalts zur Generaldebatte bei der 77. Vollversammlung der UN. +++ dpa-Bildfunk +++ Rechts: In this photo released by Saudi Royal Palace, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, attends the G20 Leaders' Summit via videoconference at the royal palace in Riyadh, Saudi Arabia, Saturday, Oct. 30, 2021. (Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP)

شولتس في الخليج.. شراكة صعبة في ظل ظروف دقيقة! 23.09.2022

يقوم المستشار أولاف شولتس بجولة خليجية تشمل السعودية. وتواجه الشراكة الألمانية مع هذه الدول مشاكل بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، غير أن ألمانيا بحاجة ماسة للتعاون معها بسبب أزمة الطاقة، فهل ينجح المستشار في جولته؟

24.09.2022, Saudi-Arabien, Dschidda: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird auf dem Flughafen von Abu Dhabi von der Ministerin für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emiraten, Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, empfangen. Nach Saudi-Arabien besucht der Kanzler die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.

7.6.2022, Vilnius, Kitauen, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), steigt am Flughafen in Vilnius aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft der Luftwaffe. Scholz wird in der litauischen Hauptstadt Vilnius Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland treffen. Außerdem besucht er die mehr als 1000 in Litauen stationierten Bundeswehr-Soldaten. Es ist der erste Besuch des Bundeskanzlers in den östlichen Nato-Staaten seit Kriegsbeginn.

شولتس يزور منطقة الخليج للترويج لاستثمارات في ألمانيا 19.09.2022

قالت متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس سيزور السعودية في بداية جولة تضم الإمارات وقطر. وستركز الزيارة على ألمانيا كوجهة للاستثمار، بالإضافة إلى النقاش حول أزمة الطاقة وانعكاسات غزو روسيا لأوكرانيا.