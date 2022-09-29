مسائيةDW : ألمانيا.. كيف تريد الحكومة كبح جماح التضخم؟

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وفي ألمانيا وبسبب أزمة الطاقة.. توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم وانكماش الاقتصاد والمستشار أولاف شولتس يكشف عن حزمة إجراءات جديدة لاحتواء الأزمة.. ما طبيعة هذه الإجراءات؟ وما مدى فاعلِيَتها؟
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر ووصوله لـ 10%. وبحسب خبراء فإن هذا الارتفاع لم يحدث في ألمانيا منذ خمسينيات القرن العشرين. وتريد الحكومة رصد ميزانية لتخفيف العبء على المواطنين.
يقوم المستشار أولاف شولتس بجولة خليجية تشمل السعودية. وتواجه الشراكة الألمانية مع هذه الدول مشاكل بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، غير أن ألمانيا بحاجة ماسة للتعاون معها بسبب أزمة الطاقة، فهل ينجح المستشار في جولته؟
في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.
قالت متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس سيزور السعودية في بداية جولة تضم الإمارات وقطر. وستركز الزيارة على ألمانيا كوجهة للاستثمار، بالإضافة إلى النقاش حول أزمة الطاقة وانعكاسات غزو روسيا لأوكرانيا.
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