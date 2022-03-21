 مسائيةDW : ألمانيا تسعى لتحديث جيشها وتتوعد روسيا | مسائية DW | DW | 29.03.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : ألمانيا تسعى لتحديث جيشها وتتوعد روسيا

في الجزء الثاني.. وفي ظل مخاوف من تصاعد الحرب في أوكرانيا، ألمانيا تدرس إمكانية تعزيز دفاعاتها الجوية بدرع صاروخي على غرار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.. فما خطط ألمانيا في هذا الصدد؟ وكيف يراها خبراء الشؤون العسكرية؟

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