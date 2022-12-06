 مسائيةDW : أزمة تكدس الناقلات في البحر الأسود، كيف ستتجاوزها تركيا؟ | مسائية DW | DW | 09.12.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : أزمة تكدس الناقلات في البحر الأسود، كيف ستتجاوزها تركيا؟

ارتفاع عدد ناقلات النفط المنتظرة في مضيق البوسفور بعد أيام من فرض الغرب حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحريا//، فأين تقف تركيا في هذه الأزمة؟ وكيف توازن علاقاتها بين روسيا والغرب؟

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