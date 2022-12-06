مسائيةDW : أزمة تكدس الناقلات في البحر الأسود، كيف ستتجاوزها تركيا؟

سفير أوكرانيا: سنطلب من تركيا إغلاق البحر الأسود أمام روسيا

تعتبر أوكرانيا السفن الحربية الروسية بالبحر الأسود قرب حدودها تهديدا لها، حسب سفيره في تركيا الذي أكد أنه بلاده ستطلب من أنقرة إغلاق البحر الأسود في حال اندلاع الحرب. وتركيا "لن تعترف بأي إجراء يؤثر على سيادة أوكرانيا".