مسائيةDW : أزمة تكدس الناقلات في البحر الأسود، كيف ستتجاوزها تركيا؟

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ارتفاع عدد ناقلات النفط المنتظرة في مضيق البوسفور بعد أيام من فرض الغرب حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحريا//، فأين تقف تركيا في هذه الأزمة؟ وكيف توازن علاقاتها بين روسيا والغرب؟
في البداية طلبت أوكرانيا من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا، لكنّ أنقرة لم تستجب تماما. الآن حسمت تركيا أمرها وقالت إنها ستمنع السفن الحربية من الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود من عبور المضيقين.
تعتبر أوكرانيا السفن الحربية الروسية بالبحر الأسود قرب حدودها تهديدا لها، حسب سفيره في تركيا الذي أكد أنه بلاده ستطلب من أنقرة إغلاق البحر الأسود في حال اندلاع الحرب. وتركيا "لن تعترف بأي إجراء يؤثر على سيادة أوكرانيا".
غادرت ثلاث سفن محملة بالذرة أوكرانيا واستكمل مركز التنسيق المشترك فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل حبوب من ميناء تشورنومورسك الأوكراني، هذا فيما طالبت أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق حبوب البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى.
فعّلت تركيا اتفاقية مونترو التي تخولها التحكم بعبور السفن الحربية التابعة لبلدان في حالة حرب من خلال مضيقي البوسفور والدردنيل. لكن هل يمكن أن يؤثر ذلك على مجريات الحرب الروسية على أوكرانيا؟
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