مسائيةDW : أزمة اليمن.. نحو فصل جديد من التصعيد؟

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بعد قطيعة استمرت عدة أشهر بين الرباط وبرلين: الرئيس الالماني يدعو ملك المغرب لزيارة برلين من أجل إرساء شراكة جديدة. فهل يلبي الملك محمد السادس دعوة الرئيس شتاينماير وماهي المتغيرات الدولية التي تجعل الشراكة الاستراتيجية مسألة ملحة للبلدين؟
خلال زيارة لمدينة مولهايم، التي عرفت موجة هجرة قوية قبل ستين عاما من قبل عمال من تركيا واليونان وإيطاليا، الرئيس الألماني يشيد بإنجازات المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا، الذين "ساعدوا في بناء الاقتصاد في وقت حيوي".
قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ينس شبان إن الوضع الحالي لكورونا في ألمانيا صعب للغاية، وطالب المواطنين بتلقي اللقاح. فيما ألغى الرئيس الألماني زيارة إلى منطقة الخليج بسبب تطورات كورونا في بلاده.
منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان وصل حوالي 5400 شخصا إلى ألمانيا، وفيما تتواصل الجهود لإخراج المواطنين الألمان والموظفين المحليين والذين يستحقون الحماية، نفت برلين إعادة فتح سفارتها في كابول قريبا.
هل يمكن مقارنة تعامل مغرب الملك محمد السادس في ملف الهجرة مع أوروبا بتعامل تركيا أردوغان؟ فتدفق المهاجرين على سبتة أعاد للأوروبيين كابوس بحر إيجه، لكن يبدو أن المشهد أكثر تعقيدا. ملفات متداخلة أشبه ما تكون بلعبة شطرنج.
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