مسائيةDW : أزمة اليمن.. نحو فصل جديد من التصعيد؟

الرئيس الألماني يشيد بإنجازات المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا

خلال زيارة لمدينة مولهايم، التي عرفت موجة هجرة قوية قبل ستين عاما من قبل عمال من تركيا واليونان وإيطاليا، الرئيس الألماني يشيد بإنجازات المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا، الذين "ساعدوا في بناء الاقتصاد في وقت حيوي".