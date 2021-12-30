 مسائيةDW : أزمة اليمن.. نحو فصل جديد من التصعيد؟ | مسائية DW | DW | 06.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : أزمة اليمن.. نحو فصل جديد من التصعيد؟

بعد قطيعة استمرت عدة أشهر بين الرباط وبرلين: الرئيس الالماني يدعو ملك المغرب لزيارة برلين من أجل إرساء شراكة جديدة. فهل يلبي الملك محمد السادس دعوة الرئيس شتاينماير وماهي المتغيرات الدولية التي تجعل الشراكة الاستراتيجية مسألة ملحة للبلدين؟

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