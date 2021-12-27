مسائيةDW: أزمة اليمن.. نحو فصل جديد من التصعيد؟

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معارك متواصلة في محافظة شبوة اليمنية ومخاوف من دخول النزاع مرحلة تصعيد جديدة عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثية احتجازها سفينة تحمل علم الإمارات وتهديد قوات التحالف بقيادة السعودية بالرد.. فماذا الذي يحدث حاليا في اليمن؟
اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، جماعة الحوثيين بخطف سفينة شحن ترفع علم الإمارات كانت "تقل معدات طبية"، فيما قال المتحدث باسم الجماعة إنه تم "ضبط" سفينة تحمل "مواد عسكرية وشاركت في أعمال معادية".
قتل وأصيبا حوالي 20 جنديا من قوات يمنية تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، في قصف يعتقد أنه تم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون استهدف معسكرا في محافظة شبوة جنوب البلاد.
هزائم متلاحقة على أصعدة مختلفة مني بها الحوثيون بعد أن كانت الجماعة المدعومة من إيران أحرزت عدة انتصارات ميدانية على القوات الحكومية والتحالف الذي تقوده السعودية. فما دلالات تلك الهزائم؟ وما تأثيرها على المشهد اليمني؟
قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن إنه ساعد في إخراج المبعوث الإيراني المريض حسن إيرلو من البلاد قبل وفاته، رافضا اتهاما إيرانيا بأنه مسؤول عن تأخر إجلاء "السفير" لدى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
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