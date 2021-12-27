مسائيةDW: أزمة اليمن.. نحو فصل جديد من التصعيد؟

جدل بين السعودية وإيران حول إجلاء "سفير" الأخيرة لدى الحوثيين

قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن إنه ساعد في إخراج المبعوث الإيراني المريض حسن إيرلو من البلاد قبل وفاته، رافضا اتهاما إيرانيا بأنه مسؤول عن تأخر إجلاء "السفير" لدى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.