 مسائيةDW: أزمة اليمن.. نحو فصل جديد من التصعيد؟ | مسائية DW | DW | 05.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW: أزمة اليمن.. نحو فصل جديد من التصعيد؟

معارك متواصلة في محافظة شبوة اليمنية ومخاوف من دخول النزاع مرحلة تصعيد جديدة عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثية احتجازها سفينة تحمل علم الإمارات وتهديد قوات التحالف بقيادة السعودية بالرد.. فماذا الذي يحدث حاليا في اليمن؟

مشاهدة الفيديو 19:43

المزيد من المركز الإعلامي

تحالف السعودية يتهم إيران وحزب الله بمساعدة جماعة انصار الله الحوثية على شن هجمات من مطار صنعاء

التحالف: حزب الله اللبناني يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية 27.12.2021

التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن يكثف ضرباته الجوية ضد الحوثيين

التحالف بقيادة السعودية في اليمن يشن غارات جوية ضد مواقع الحوثيين 23.12.2021

التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن مقتل 115 من مقاتلي جماعة الحوثي بغارات جوية في مأرب.

المعارك مستمرة في مأرب على وقع أزمة إنسانية 04.11.2021

متحدث باسم المنظمة اليونيسيف يقول إنه بدون دعم دولي سيموت المزيد من الأطفال الذين لا يتحملون مسؤولية

10آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا في الحرب الأهلية اليمنية 20.10.2021

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW : أزمة أوكرانيا..هل تسعى واشنطن لتهميش دور الاتحاد الأوروبي؟

مسائيةDW : أزمة أوكرانيا..هل تسعى واشنطن لتهميش دور الاتحاد الأوروبي؟ 05.01.2022

مسائيةDW : موجة احتجاجات جديدة ضد قيود كورونا في أوروبا..ما خلفياتها؟

مسائيةDW : موجة احتجاجات جديدة ضد قيود كورونا في أوروبا..ما خلفياتها؟ 04.01.2022

مسائيةDW : صادرات الأسلحة الألمانية.. هل تتراجع في عهد حكومة شولتس؟

مسائيةDW : صادرات الأسلحة الألمانية.. هل تتراجع في عهد حكومة شولتس؟ 04.01.2022

مسائيةDW: بعد اعتقال نائب الغنوشي.. هل تتعقد أزمة تونس؟

مسائيةDW: بعد اعتقال نائب الغنوشي.. هل تتعقد أزمة تونس؟ 03.01.2022

المزيد مسائية DW

مسائيةDW: بعد استقالة حمدوك.. ماذا ينتظر السودان؟

مسائيةDW: بعد استقالة حمدوك.. ماذا ينتظر السودان؟ 03.01.2022

مسائية DW: عام 2021.. سنة التقلبات والمصالحات في الشرق الأوسط!

مسائية DW: عام 2021.. سنة "التقلبات والمصالحات" في الشرق الأوسط! 01.01.2022

مسائية DW : ذروة الوباء وجهود مكافحته..كيف سيبدو 2022؟

مسائية DW : ذروة" الوباء وجهود مكافحته..كيف سيبدو 2022؟ 31.12.2021

مسائيةDW: صراع السلطة في الصومال...هل تعود حركة الشباب مجددا؟

مسائيةDW: "صراع" السلطة في الصومال...هل تعود حركة الشباب مجددا؟ 30.12.2021

اقرأ أيضا

A view of a ship seized by Yemen's Houthi rebels off the Yemen's Red Sea coast in a frame grab from video handed out by the Houthi's media center on January 3, 2022. Houthi Media Office/Handout via Reuters THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

تبادل الاتهامات بين التحالف والحوثيين بشأن حمولة السفينة الإماراتية 03.01.2022

اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، جماعة الحوثيين بخطف سفينة شحن ترفع علم الإمارات كانت "تقل معدات طبية"، فيما قال المتحدث باسم الجماعة إنه تم "ضبط" سفينة تحمل "مواد عسكرية وشاركت في أعمال معادية".

Fighters loyal to Yemen's Saudi-backed government man a position near al-Jawba frontline, facing Iran-backed Huthi rebels, in the country's northeastern province of Marib on October 31, 2021. (Photo by AFP)

اليمن- قتلى وجرحى في هجوم على معسكر تابع للتحالف جنوبي البلاد 30.12.2021

قتل وأصيبا حوالي 20 جنديا من قوات يمنية تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، في قصف يعتقد أنه تم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون استهدف معسكرا في محافظة شبوة جنوب البلاد.

Bewaffnete Angehörige der schiitischen Bewegung der Huthi rufen politische Parolen während des Trauerzugs für Huthi-Rebellen. (zu dpa «Drohende Hungersnot im Jemen: Landen die Huthis auf der Terrorliste?») +++ dpa-Bildfunk +++

خسائر متلاحقة للحوثيين بعد انتصارات.. ماذا يجري في اليمن؟ 24.11.2021

هزائم متلاحقة على أصعدة مختلفة مني بها الحوثيون بعد أن كانت الجماعة المدعومة من إيران أحرزت عدة انتصارات ميدانية على القوات الحكومية والتحالف الذي تقوده السعودية. فما دلالات تلك الهزائم؟ وما تأثيرها على المشهد اليمني؟

Hassan Irloo Iran Hassan Irloo ist ein Offizier der Ghods-Brigaden der iranischen Revolutionswächter und Botschafter der Islamischen Republik Iran in Gebieten der Huthi-Rebellen Quelle: Irna

جدل بين السعودية وإيران حول إجلاء "سفير" الأخيرة لدى الحوثيين 22.12.2021

قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن إنه ساعد في إخراج المبعوث الإيراني المريض حسن إيرلو من البلاد قبل وفاته، رافضا اتهاما إيرانيا بأنه مسؤول عن تأخر إجلاء "السفير" لدى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.