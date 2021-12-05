 مسائيةDW : أحزاب ائتلاف ″إشارة المرور″ بألمانيا تكشف عن أسماء وزرائها | مسائية DW | DW | 06.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" بألمانيا تكشف عن أسماء وزرائها

في ألمانيا وبعد الخضر والليبراليين.. الاشتراكيون الديمقراطيون يكشفون عن أسماء وزرائهم في الحكومة الألمانية الجديدة.. فإلى من آلت أبرز الحقائب الوزارية في حكومة ما بعد عهد ميركل؟

مشاهدة الفيديو 13:44

المزيد من المركز الإعلامي

لحزب الاشتراكي الألماني يصوت بالموافقة على اتفاقية الأئتلاف 05.12.2021

ائتلاف "إشارة المرور".. تحالف جديد محتمل لحكومة ألمانية قادمة 02.10.2021

أحزاب "إشارة المرور" في ألمانيا تتفق على بدء مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف حكومي 15.10.2021

مسائية DW: عون يدعو قطر للاستثمار في لبنان.. هل تستجيب الدوحة؟ 29.11.2021

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW : أردوغان في الدوحة وبن سلمان في جولة خليجية.. ما الأهداف؟ 06.12.2021

مسائيةDW : سباق فورمولا 1 في السعودية: أكثر من تنافس رياضي؟ 03.12.2021

مسائيةDW : ماكرون في الخليج: صفقات عسكرية وسياسية؟ 03.12.2021

مسائيةDW : اليوم الرابع من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.. ماذا تحقق؟ 02.12.2021

المزيد مسائية DW

مسائيةDW: وداع عسكري للمستشارة الألمانية.. نهاية حقبة ميركل 02.12.2021

مسائية DW: متحور أوميكرون.. كيف تريد ألمانيا احتواءه؟ 30.11.2021

مسائية DW: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. هل تفضي لاختراق؟ 30.11.2021

Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

مسائية DW: أردوغان يسعى لتقارب "تدريجي" مع مصر وإسرائيل.. هل ينجح؟ 29.11.2021

اقرأ أيضا

Germany's Social Democratic Party (SPD) candidate for chancellor Olaf Scholz attends a hybrid party conference for the approval of the traffic light coalition agreement at the party headquarters in Berlin, Germany, December 4, 2021. REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool

ألمانيا ـ الإعلان عن أسماء وزراء حكومة "إشارة المرور" 06.12.2021

بدأت تظهر ملامح الحكومة الألمانية المستقبلية حيث أعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن أسماء وزيراته ووزرائه في ائتلاف "إشارة المرور"، حيث ظهر حرص على توازن في توزيع الحقائب الوزارية بين الجنسين.

Claudia Roth, (l-r, Bündnis 90/Die Grünen) designierte Staatsministerin für Kultur und Medien, Anne Spiegel, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Robert Habeck, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Annalena Baerbock, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Außenministerin, Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Steffi Lemke, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, sprechen nach der Ergebnisverkündung der Urabstimmung der Grünen-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP zur Bildung einer Bundesregierung. Mit 86 Prozent der 71 150 gültigen Stimmen sprachen sich die Grünen-Mitglieder für das gemeinsame Regierungsprogramm und die vom Parteivorstand beschlossene Besetzung der Grünen-Kabinettsposten aus.

ألمانيا.. الخضر يوافقون على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" 06.12.2021

أعلن الرئيس التنفيذي السياسي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر عن موافقة أعضاء الحزب على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد، فيما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين عن أسماء وزرائه في الائتلاف.

Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, spricht beim Parteitag der FDP. Beim digitalen Parteitag in der „Station“ sind nur das Präsidium und die Medien vor Ort. Der Ampel Koalitionsvertrag mit der SPD und Bündnis90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung soll auf dem Bundesparteitag beschlossen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد الاشتراكيين.. الليبراليون يقرون اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" 05.12.2021

بعد الاشتراكيين، صوت الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بأغلبية كبيرة بالموافقة على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهو الائتلاف المنتظر أن يحكم ألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة.

Ein Ampel vor dem Reichstagsgebäude in Herbststimmung als Symbol für die Ampel-Koalitionsgespräche. (Fotomontage, Themenbild, Symbolbild) Berlin, 20.10.2021

تحليل: حكومة "إشارة المرور" وتركة ميركل في التقاطع المغاربي الصعب 03.12.2021

تخلو وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد من أي إشارة للمنطقة المغاربية في خارطة سياسة ألمانيا الخارجية. فهل تراجعت هذه المنطقة الحساسة بالنسبة لأوروبا استراتيجيا في المنظور الألماني، وما ثقل تركة حكومة ميركل فيها؟