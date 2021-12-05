مسائيةDW : أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" بألمانيا تكشف عن أسماء وزرائها

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في ألمانيا وبعد الخضر والليبراليين.. الاشتراكيون الديمقراطيون يكشفون عن أسماء وزرائهم في الحكومة الألمانية الجديدة.. فإلى من آلت أبرز الحقائب الوزارية في حكومة ما بعد عهد ميركل؟
بدأت تظهر ملامح الحكومة الألمانية المستقبلية حيث أعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن أسماء وزيراته ووزرائه في ائتلاف "إشارة المرور"، حيث ظهر حرص على توازن في توزيع الحقائب الوزارية بين الجنسين.
أعلن الرئيس التنفيذي السياسي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر عن موافقة أعضاء الحزب على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد، فيما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين عن أسماء وزرائه في الائتلاف.
بعد الاشتراكيين، صوت الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بأغلبية كبيرة بالموافقة على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهو الائتلاف المنتظر أن يحكم ألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة.
تخلو وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد من أي إشارة للمنطقة المغاربية في خارطة سياسة ألمانيا الخارجية. فهل تراجعت هذه المنطقة الحساسة بالنسبة لأوروبا استراتيجيا في المنظور الألماني، وما ثقل تركة حكومة ميركل فيها؟
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