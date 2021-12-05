مسائيةDW : أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" بألمانيا تكشف عن أسماء وزرائها

بعد الاشتراكيين.. الليبراليون يقرون اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور"

بعد الاشتراكيين، صوت الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بأغلبية كبيرة بالموافقة على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهو الائتلاف المنتظر أن يحكم ألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة.