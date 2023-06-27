 مسائية DW | مسائية DW | DW | 10.07.2023

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مسائية DW

مسائية DW

الكريملن يعلن عن لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعيم فاغنر يفجيني بريجوجين بعد أيام قليلة من التمرد الفاشل الذي قامت به المجموعة. ما أسباب تكتم الكريملين على هذا اللقاء؟ وهل تعود فاغنر للقتال في أوكرانيا؟

المزيد من المركز الإعلامي

تمرد مجموعة فاغنر مثل تحديا لوسائل الإعلام الحكومية في روسيا

تمرد مجموعة فاغنر مثل تحديا لوسائل الإعلام الحكومية في روسيا 27.06.2023

العملية الإسرائيلية في جنين.. الأهداف والتداعيات

العملية الإسرائيلية في جنين.. الأهداف والتداعيات 03.07.2023

مجموعة فاغنر.. كيف أصبحت نظرة الحكومات الإفريقية إليها؟

مجموعة فاغنر.. كيف أصبحت نظرة الحكومات الإفريقية إليها؟ 30.06.2023

فرنسا.. كيف تريد حكومة ماكرون احتواء موجة العنف المتصاعدة؟

فرنسا.. كيف تريد حكومة ماكرون احتواء موجة العنف المتصاعدة؟ 30.06.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائية DW

مسائية DW 10.07.2023

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. الأسباب والتداعيات؟

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. الأسباب والتداعيات؟ 07.07.2023

زيلينسكي يزور إسطنبول... عرض تركي جديد؟

زيلينسكي يزور إسطنبول... عرض تركي جديد؟ 07.07.2023

ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟

ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟ 06.07.2023

المزيد مسائية DW

مسائية DW: بعد نحو أسبوعين من تمرده على بوتين.. أين بريغوجين؟

مسائية DW: بعد نحو أسبوعين من تمرده على بوتين.. أين بريغوجين؟ 06.07.2023

مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟

مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟ 06.07.2023

بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟

بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟ 04.07.2023

تقرير ألماني يصف الوضع في سوريا بالكارثي. ما التبعات؟

تقرير ألماني يصف الوضع في سوريا بالكارثي. ما التبعات؟ 04.07.2023

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Prigozhin Press Service/AP/dpa/picture alliance Kremlin Press Office/Handout/AA/picture alliance

الكرملين يؤكد.. بوتين التقى بريغوجين بعد التمرد الفاشل 10.07.2023

أكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى في الكرملين يفغيني بريغوجين وبعضا من قادة مجموعة فاغنر في 29 حزيران/ يونيو الماضي، أي بعد التمرد الفاشل. فماذا دار في الاجتماع؟

HANDOUT - 26.06.2023, Russland, Moskau: Dieses vom Pressedienst des russischen Präsidenten zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, während einer Ansprache an die Nation. Putin hat den russischen Sicherheitskräften und der Bevölkerung nach der Zerschlagung der Revolte der Privatarmee Wagner für ihren Rückhalt gedankt. Foto: Uncredited/Russian Presidential Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

بعد تمرد فاغنر.. هل من تبعات على اقتصاد الحرب في روسيا؟ 06.07.2023

بعد أقل من أسبوع على محاولة مجموعة فاغنر الانقلابية، تسود حالة من عدم اليقين في روسيا، بما في ذلك القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد. ويرى خبراء أنّ اقتصاد الحرب في روسيا يسير بخطى ثقيلة وأنّ الكثير يعتمد على أسعار النفط.

25/02/2021 Bildschirme beim Bundesnachrichtendienst (BND). Der Generalbundesanwalt hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wegen des Verdachts auf Landesverrat festnehmen lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

هل فوجئت المخابرات الألمانية بـ"تمرد فاغنر"؟ 05.07.2023

بعد انتقادات متزايدة بسبب ما أثير عن تأخر علم جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بتمرد فاغنر، على عكس أجهزة استخباراتية أخرى، عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان جلسة سرية مع رئيس الجهاز وسط تقارير بإمكانية إقالته.

Russian President Vladimir Putin gives a televised address in Moscow, Russia, June 24, 2023. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

تحليل أمريكي: روسيا تواجه مشكلات تُنذر بمزيد من الحركات الانفصالية 09.07.2023

يرى دان نيجريا الخبير بمركز الحرية والازدهار بالمجلس الاطلسي أن روسيا قد تتجه نحو اضطراب داخلي بسبب تمرد قائد قوات فاغنر الذي أضعف فلاديمير بوتين وسلطة موسكو المركزية وأن ذلك قد يدفع لمزيد من محاولات الانفصال عن روسيا.