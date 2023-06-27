نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الكريملن يعلن عن لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعيم فاغنر يفجيني بريجوجين بعد أيام قليلة من التمرد الفاشل الذي قامت به المجموعة. ما أسباب تكتم الكريملين على هذا اللقاء؟ وهل تعود فاغنر للقتال في أوكرانيا؟
أكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى في الكرملين يفغيني بريغوجين وبعضا من قادة مجموعة فاغنر في 29 حزيران/ يونيو الماضي، أي بعد التمرد الفاشل. فماذا دار في الاجتماع؟
بعد أقل من أسبوع على محاولة مجموعة فاغنر الانقلابية، تسود حالة من عدم اليقين في روسيا، بما في ذلك القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد. ويرى خبراء أنّ اقتصاد الحرب في روسيا يسير بخطى ثقيلة وأنّ الكثير يعتمد على أسعار النفط.
بعد انتقادات متزايدة بسبب ما أثير عن تأخر علم جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بتمرد فاغنر، على عكس أجهزة استخباراتية أخرى، عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان جلسة سرية مع رئيس الجهاز وسط تقارير بإمكانية إقالته.
يرى دان نيجريا الخبير بمركز الحرية والازدهار بالمجلس الاطلسي أن روسيا قد تتجه نحو اضطراب داخلي بسبب تمرد قائد قوات فاغنر الذي أضعف فلاديمير بوتين وسلطة موسكو المركزية وأن ذلك قد يدفع لمزيد من محاولات الانفصال عن روسيا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول