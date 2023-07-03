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تقارير أوروبية متعددة، تكشف عن محاولات إيران للالتفاف على العقوبات الغربية لتطوير برنامجها النووي بما يؤهلها لاختبار قنبلة نووية قريبا. فهل أصبحت إيران فعلا أقرب إلى إنتاج القنبلة النووية أكثر من أي وقت مضى؟
منذ فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، استطاع الاقتصاد الروسي تجنب الانهيار، لكن هناك من الخبراء من يعتقد أن روسيا ستتحمل تداعيات العقوبات لنحو عامين، فيما يتوقع البعض منهم أكثر من ذلك، وفريق ثالث لا يتفق مع هذا الرأي.
تتسارع خطى إعادة تطبيع الكثير من الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري. لكل من الطرفين حساباته الخاصة، ولكن أين موقع السوريين في المعادلة؟ DW حاورت بهذا الشأن عددا من الخبراء والمتابعين من العالم العربي والغرب.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها اكتشف جزيئات يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تقترب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية في منشأة فوردو النووية بإيران، فيما قالت طهران إن الأمر حدث بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي.
تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.
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