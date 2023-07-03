 مسائية DW | مسائية DW | DW | 10.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائية DW

تقارير أوروبية متعددة، تكشف عن محاولات إيران للالتفاف على العقوبات الغربية لتطوير برنامجها النووي بما يؤهلها لاختبار قنبلة نووية قريبا. فهل أصبحت إيران فعلا أقرب إلى إنتاج القنبلة النووية أكثر من أي وقت مضى؟

المزيد من المركز الإعلامي

العملية الإسرائيلية في جنين.. الأهداف والتداعيات

العملية الإسرائيلية في جنين.. الأهداف والتداعيات 03.07.2023

مجموعة فاغنر.. كيف أصبحت نظرة الحكومات الإفريقية إليها؟

مجموعة فاغنر.. كيف أصبحت نظرة الحكومات الإفريقية إليها؟ 30.06.2023

فرنسا.. كيف تريد حكومة ماكرون احتواء موجة العنف المتصاعدة؟

فرنسا.. كيف تريد حكومة ماكرون احتواء موجة العنف المتصاعدة؟ 30.06.2023

فرنسا عقب مقتل شاب برصاص شرطي.. احتجاجات وعنف وأسئلة كثيرة

فرنسا عقب مقتل شاب برصاص شرطي.. احتجاجات وعنف وأسئلة كثيرة 29.06.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائية DW

مسائية DW 10.07.2023

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. الأسباب والتداعيات؟

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. الأسباب والتداعيات؟ 07.07.2023

زيلينسكي يزور إسطنبول... عرض تركي جديد؟

زيلينسكي يزور إسطنبول... عرض تركي جديد؟ 07.07.2023

ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟

ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟ 06.07.2023

المزيد مسائية DW

مسائية DW: بعد نحو أسبوعين من تمرده على بوتين.. أين بريغوجين؟

مسائية DW: بعد نحو أسبوعين من تمرده على بوتين.. أين بريغوجين؟ 06.07.2023

مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟

مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟ 06.07.2023

بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟

بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟ 04.07.2023

تقرير ألماني يصف الوضع في سوريا بالكارثي. ما التبعات؟

تقرير ألماني يصف الوضع في سوريا بالكارثي. ما التبعات؟ 04.07.2023

اقرأ أيضا

People stand in line to withdraw money from an ATM in Sberbank in St. Petersburg, Russia, Friday, Feb. 25, 2022. Russians flocked to banks and ATMs on Thursday and Friday shortly after Russia launched an attack on Ukraine and the West announced crippling sanctions. According to Russia's Central Bank, on Thursday alone Russians have withdrawn 111 billion rubles (about $1.3 billion) in cash. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

كم يستطيع الاقتصاد الروسي الصمود تحت مطرقة العقوبات الغربية؟ 07.09.2022

منذ فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، استطاع الاقتصاد الروسي تجنب الانهيار، لكن هناك من الخبراء من يعتقد أن روسيا ستتحمل تداعيات العقوبات لنحو عامين، فيما يتوقع البعض منهم أكثر من ذلك، وفريق ثالث لا يتفق مع هذا الرأي.

Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

هل يستفيد المواطن السوري من عودة الأسد "للحضن العربي"؟ 14.04.2023

تتسارع خطى إعادة تطبيع الكثير من الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري. لكل من الطرفين حساباته الخاصة، ولكن أين موقع السوريين في المعادلة؟ DW حاورت بهذا الشأن عددا من الخبراء والمتابعين من العالم العربي والغرب.

FILE PHOTO: Atom symbol and Iran flag are seen in this illustration, July 21, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

الوكالة الذرية: رصد جزئيات يورانيوم مخصبة بنسبة 83% في إيران 28.02.2023

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها اكتشف جزيئات يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تقترب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية في منشأة فوردو النووية بإيران، فيما قالت طهران إن الأمر حدث بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي.

Titel der Bilder: Szenen aus den jüngsten Protesten im September und Oktober 2022 in Iran Stichworte: Iran, Proteste, Volksaufstand, Frauen, Frauenrechte, Jina Mahsa Amini, Menschenrechtsverletzung, Sittenpolizei, Moralpolizei, Kopftuch, Schleier, Hidschab, Hijab, Hidschabzwang Beschreibung: Auslöser der jüngsten Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie unter Umständen, die strittig sind. Danach brachen erste Proteste aus. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden inzwischen mindestens 201 Menschen getötet. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: UGC via Behnam Bavandpour

إيران – تواصل الاحتجاجات وبايدن يؤكد تضامنه مع "النساء الشجاعات" 15.10.2022

تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.