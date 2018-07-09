مسائية DW: ولاية رئاسية جديدة لإردوغان بصلاحيات معززة

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رجب طيب إردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بصلاحيات معززة، في خطوة تنتقل على إثرها تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.. إلى أين سيقود إردوغان تركيا داخليا وخارجيا؟
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بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع صلاحيات واسعة. لكن ولايته تصطدم بتحديات إقليمية واقتصادية واجتماعية كبيرة. تعرف عليها في هذا التقرير.
عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صهره وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين رئيسا، وانخفضت الليرة التركية نحو ثلاثة بالمئة إلى 4.74 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة.
رجب طيب إردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بصلاحيات معززة، في خطوة تنتقل على إثرها تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.. إلى أين سيقود إردوغان تركيا داخليا وخارجيا؟
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