 مسائية DW: ولاية رئاسية جديدة لإردوغان بصلاحيات معززة | سياسة واقتصاد | DW | 10.07.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ولاية رئاسية جديدة لإردوغان بصلاحيات معززة

رجب طيب إردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بصلاحيات معززة، في خطوة تنتقل على إثرها تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.. إلى أين سيقود إردوغان تركيا داخليا وخارجيا؟

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36:13 دقيقة

مسائيةDW : ولاية رئاسية جديدة لإردوغان بصلاحيات معززة

    

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مسائيةDW : ولاية رئاسية جديدة لإردوغان بصلاحيات معززة  

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