مسائية DW: ولاية رئاسية جديدة لإردوغان بصلاحيات معززة

أردوغان يتولى السلطة بصلاحيات واسعة ويختار صهره وزيرا للمالية

عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صهره وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين رئيسا، وانخفضت الليرة التركية نحو ثلاثة بالمئة إلى 4.74 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة.