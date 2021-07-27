مسائية DW: هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

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تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة في ظل انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة وأزمة اقتصادية خانقة، فهل سينجح ميقاتى من اجتياز مرحلة التكليف ليصل إلى هدف التشكيل؟
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة مما يبقي الملياردير السني على رأس حكومة تواجه انهيارا ماليا داخليا منذ ثلاث سنوات.
أدلى اللبنانيون بأصواتهم في انتخابات يأمل كثيرون في أن توجه ضربة للطبقة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، لكن خبراء يرون أن احتمالات حدوث تغيير كبير في البلاد ضئيلة.
طالب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق زورق ركاب قبالة سواحل طربلس حيث تم انتشال ست جثث. ويذكر أن لبنان يعرف أزمة اقتصادية خانقة زادت من ظاهر الهجرة غير الشرعية.
أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من "شخصيات غير سياسية" برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.
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