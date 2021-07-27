مسائية DW: هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

بعد عام من الفراغ.. الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من "شخصيات غير سياسية" برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.