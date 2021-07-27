 مسائية DW: هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟ | مسائية DW | DW | 23.06.2022

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مسائية DW

مسائية DW: هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة في ظل انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة وأزمة اقتصادية خانقة، فهل سينجح ميقاتى من اجتياز مرحلة التكليف ليصل إلى هدف التشكيل؟

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