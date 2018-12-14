 مسائية DW: هل يضحي ترامب بمحمد بن سلمان؟ | سياسة واقتصاد | DW | 14.12.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل يضحي ترامب بمحمد بن سلمان؟

مجلس الشيوخ الأمريكي يُحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل جمال خاشقجي ومحامي ترامب السابق مايكل كوهين يتهمه بالكذب وانتهاك القانون. ماذا يعني كل هذا بالنسبة لترامب؟

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هل بدأ الخناق يشتد على ترامب؟

    

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هل بدأ الخناق يشتد على ترامب؟  

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