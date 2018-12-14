مسائية DW: هل يضحي ترامب بمحمد بن سلمان؟

مجلس الشيوخ يتحدى ترامب في قضية خاشقجي: أي تداعيات لذلك؟

في خطوة اعتبرت تاريخية، تحدى مجلس الشيوخ الأمريكي إصرار ترامب على دعم بن سلمان وأقر بمسؤولية الأخير في قضية مقتل خاشقجي، كما صوت لصالح وقف دعم واشنطن للسعودية في حرب اليمن. فهل ستتغير مواقف ترامب؟