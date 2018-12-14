مسائية DW: هل يضحي ترامب بمحمد بن سلمان؟

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مجلس الشيوخ الأمريكي يُحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل جمال خاشقجي ومحامي ترامب السابق مايكل كوهين يتهمه بالكذب وانتهاك القانون. ماذا يعني كل هذا بالنسبة لترامب؟
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في خطوة اعتبرت تاريخية، تحدى مجلس الشيوخ الأمريكي إصرار ترامب على دعم بن سلمان وأقر بمسؤولية الأخير في قضية مقتل خاشقجي، كما صوت لصالح وقف دعم واشنطن للسعودية في حرب اليمن. فهل ستتغير مواقف ترامب؟
أقر مجلس الشيوخ الخميس قانونين يطالبان بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي في اليمن، فيما يطالب القانون الثاني بتحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل جمال خاشقجي. فهل يرفع ترامب يده عن ولي العهد؟
أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي يتهمون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف بشكل مباشر وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي.. ماذا بعد هذه الاتهامات؟ وكيف تنظر إليها إدارة دونالد ترامب؟
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