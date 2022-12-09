مسائية DW: هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية دون منافس؟

الادعاء التركي يطالب بسجن منافس رئاسي محتمل لأردوغان

طالب ممثل الادعاء التركي بسجن عمدة مدينة إسطنبول، والمنافس المحتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات حال الحكم عليه.