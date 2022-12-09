مسائية DW: هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية دون منافس؟

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بعد الحكم بسجن عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهمةِ إهانةِ مسؤولين عموميين، هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية القادمة دون أي منافسة حقيقية؟
حكمت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"إهانة" مسؤولين، وهو أمر يمنعه عملياً من ممارسة السياسة وبالتالي يبعده عن منافسة الرئيس التركي أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة.
طالب ممثل الادعاء التركي بسجن عمدة مدينة إسطنبول، والمنافس المحتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات حال الحكم عليه.
أعلنت تركيا اعتقال إمرأة اعتبرتها مشتبة رئيسية في زرع قنبلة في شارع الاستقلال في اسطنبوللا ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. كما أشارت وزارة الداخلية بأصابع الاتهام لحزب العمّال الكردستاني بشأن مسؤوليّة هذا الاعتداء.
ستشهد تركيا العام القادم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتسعى المعارضة منذ الآن إلى توحيد صفوفها وخوض الانتخابات بمرشح رئاسي مشترك. لكن هل تتفق وتجد مرشحا مناسبا يستطيع منافسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان؟
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