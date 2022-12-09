 مسائية DW: هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية دون منافس؟ | مسائية DW | DW | 15.12.2022

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مسائية DW

مسائية DW: هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية دون منافس؟

بعد الحكم بسجن عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهمةِ إهانةِ مسؤولين عموميين، هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية القادمة دون أي منافسة حقيقية؟

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حكمت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"إهانة" مسؤولين، وهو أمر يمنعه عملياً من ممارسة السياسة وبالتالي يبعده عن منافسة الرئيس التركي أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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طالب ممثل الادعاء التركي بسجن عمدة مدينة إسطنبول، والمنافس المحتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات حال الحكم عليه.

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