مسائية DW: هل يتحرك الأوروبيون لمنع "كارثة إنسانية" في إدلب؟

المدنيون في إدلب.. كيف يستعدون للمجهول والأسوأ؟

يعيش المدنيون في إدلب هذه الأيام حالة من الهلع المتواصل قبيل حرب محتملة على المحافظة. الجيش السوري يستعد لاستعادة آخر معاقل المعارضة المسلحة، في حين تندد جهات دولية بخطورة الهجوم.