مسائية DW: هل يتحرك الأوروبيون لمنع "كارثة إنسانية" في إدلب؟

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في ظل مؤشرات على اقتراب اندلاع معركة إدلب ألمانيا وفرنسا تحذران من كارثة إنسانية في المحافظة السورية.. فهل تكتفي أوروبا بلغة التحذير؟ وأي خيارات أخرى أمامها لتجنب موجة جديدة من اللاجئين؟
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طائرات روسية تقصف مواقع في جنوب إدلب ودي ميستورا يحث بوتين وإردوغان على العمل لتجنب ما وصفه بحمام دم في المحافظة السورية وترامب يحذر.. فهل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟
يعيش المدنيون في إدلب هذه الأيام حالة من الهلع المتواصل قبيل حرب محتملة على المحافظة. الجيش السوري يستعد لاستعادة آخر معاقل المعارضة المسلحة، في حين تندد جهات دولية بخطورة الهجوم.
في ظل مؤشرات على اقتراب اندلاع معركة إدلب ألمانيا وفرنسا تحذران من كارثة إنسانية في المحافظة السورية.. فهل تكتفي أوروبا بلغة ِالتحذير؟ وأي خيارات أخرى أمامها لتجنب موجة جديدة من اللاجئين؟
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