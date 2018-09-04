 مسائية DW: هل يتحرك الأوروبيون لمنع ″كارثة إنسانية″ في إدلب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل يتحرك الأوروبيون لمنع "كارثة إنسانية" في إدلب؟

في ظل مؤشرات على اقتراب اندلاع معركة إدلب ألمانيا وفرنسا تحذران من كارثة إنسانية في المحافظة السورية.. فهل تكتفي أوروبا بلغة التحذير؟ وأي خيارات أخرى أمامها لتجنب موجة جديدة من اللاجئين؟

مشاهدة الفيديو 24:35
بث مباشر الآن
24:35 دقيقة

مسائيةDW  :  هل يتحرك الأوروبيون لمنع "كارثة إنسانية" في إدلب؟

    

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW  :  هل يتحرك الأوروبيون لمنع "كارثة إنسانية" في إدلب؟  

مواضيع ذات صلة

Syrien | Angriff auf Schule in Hass

مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟ 04.09.2018

طائرات روسية تقصف مواقع في جنوب إدلب ودي ميستورا يحث بوتين وإردوغان على العمل لتجنب ما وصفه بحمام دم في المحافظة السورية وترامب يحذر.. فهل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟

Syrien, Idlib: Kinder laufen in einem provisorischen Unterschlupf in einer unterirdischen Höhle

المدنيون في إدلب.. كيف يستعدون للمجهول والأسوأ؟ 06.09.2018

يعيش المدنيون في إدلب هذه الأيام حالة من الهلع المتواصل قبيل حرب محتملة على المحافظة. الجيش السوري يستعد لاستعادة آخر معاقل المعارضة المسلحة، في حين تندد جهات دولية بخطورة الهجوم.

مسائيةDW  :  هل يتحرك الأوروبيون لمنع "كارثة إنسانية" في إدلب؟ 06.09.2018

في ظل مؤشرات على اقتراب اندلاع معركة إدلب ألمانيا وفرنسا تحذران من كارثة إنسانية في المحافظة السورية.. فهل تكتفي أوروبا بلغة ِالتحذير؟ وأي خيارات أخرى أمامها لتجنب موجة جديدة من اللاجئين؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  