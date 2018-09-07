 مسائية DW : هل ستعيد قمة مارسيليا لماكرون وميركل شعبيتهما؟ | سياسة واقتصاد | DW | 07.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW : هل ستعيد قمة مارسيليا لماكرون وميركل شعبيتهما؟

قمة ثنائية في مرسيليا بين ميركل وماكرون وسط تراجع واضح في شعبيتهما وتحديات داخلية وأوروبية متفاقمة . كيف يريد الطرفان تعزيز دعائم التحالف بينهما؟

مشاهدة الفيديو 13:52
بث مباشر الآن
13:52 دقيقة

هل ستعيد قمة مارسيليا لماكرون وميركل شعبيتهما؟

       

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل ستعيد قمة مارسيليا لماكرون وميركل شعبيتهما؟  

مواضيع ذات صلة

هذه هى الملفات على طاولة مباحثات ميركل وماكرون 07.09.2018

ألتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في فرنسا، وسط مشاكل داخلية وأوروبية بالجملة يواجهها الطرفان.

هل ستعيد قمة مارسيليا لماكرون وميركل شعبيتهما؟ 07.09.2018

قمة ثنائية في مرسيليا بين ميركل وماكرون وسط تراجع واضح في شعبيتهما وتحديات داخلية وأوروبية متفاقمة . كيف يريد الطرفان تعزيز دعائم التحالف بينهما؟

خبير في الشأن الألماني يشرح أسباب رغبة ترامب في تقسيم أوروبا .. 21.08.2018

في حوار مع مسائية دي دبليو شرح الدكتور جوزيف برامل، من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، اسباب توجه سياسة ترامب الى تقسيم اوروبا وقال انها نابعة من رغبته في السيطرة عليها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  