مسائية DW : هل ستعيد قمة مارسيليا لماكرون وميركل شعبيتهما؟

خبير في الشأن الألماني يشرح أسباب رغبة ترامب في تقسيم أوروبا ..

في حوار مع مسائية دي دبليو شرح الدكتور جوزيف برامل، من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، اسباب توجه سياسة ترامب الى تقسيم اوروبا وقال انها نابعة من رغبته في السيطرة عليها.