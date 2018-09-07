مسائية DW : هل ستعيد قمة مارسيليا لماكرون وميركل شعبيتهما؟

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قمة ثنائية في مرسيليا بين ميركل وماكرون وسط تراجع واضح في شعبيتهما وتحديات داخلية وأوروبية متفاقمة . كيف يريد الطرفان تعزيز دعائم التحالف بينهما؟
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ألتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في فرنسا، وسط مشاكل داخلية وأوروبية بالجملة يواجهها الطرفان.
قمة ثنائية في مرسيليا بين ميركل وماكرون وسط تراجع واضح في شعبيتهما وتحديات داخلية وأوروبية متفاقمة . كيف يريد الطرفان تعزيز دعائم التحالف بينهما؟
في حوار مع مسائية دي دبليو شرح الدكتور جوزيف برامل، من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، اسباب توجه سياسة ترامب الى تقسيم اوروبا وقال انها نابعة من رغبته في السيطرة عليها.
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